С Днем таможенника: поздравления и открытки к празднику
Во вторник, 26 января, отмечается Международный день таможенника. В этот день в 1953 году в Брюсселе прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества, который впоследствии был переименован во Всемирную таможенную организацию (WCO).
Профессиональный праздник всех таможенных служб планеты появился спустя 30 лет: впервые его отметили 26 января 1983 года. Украина присоединилась к WCO в 1992 году. Ко Дню таможенника OBOZREVATEL собрал яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!
Мы, таможенник, ведь знаем –
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!
***
День митника дружно
Світом відзначаємо.
Класним хлопцям і дівчатам
Лише добра бажаємо.
Щоб робота тільки радість
Й прибуток приносила.
У коханні щоб було щастя,
А в справах – бадьорість і сила.
***
Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!
***
З Днем митника я тебе вітаю,
Бути кожен день на чеку бажаю!
Пильно кордон оберігати
І контрабанду ніколи не пропускати!
***
Вітаю з Міжнародним днем митника і бажаю спокійної роботи без інцидентів, щасливого життя без прикрощів. Бажаю ніколи і нічого не упускати, бажаю завжди бути у всеозброєнні, при повній бадьорості і в чудовому настрої.
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С Международным днем таможенника и искренне желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния. Успехов в работе и удачи на жизненном пути.
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З Днем митника, колеги, ви втілюєте в собі щит держави, а для захисників головне – бути здоровим і витривалим, так будьмо ж по-богатрськи здоровими, проникливими як рентген, непідкупними й чесними. Добра і благополуччя!Открытки и картинки ко Дню таможенника
Как известно, национальный День таможенника в Украине отмечается 25 июня. Кроме того, 18 марта в нашей стране празднуют День работника налогового и таможенного дела Украины.
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По материалам: pozdravok.ru.