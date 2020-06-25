С Днем таможенника 2020: лучшие поздравления с праздником
В четверг, 25 июня, в Украине отмечается День таможенника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука от 22 июня 1992 года и первоначально назывался "День таможенной службы Украины".
17 июня 2020 года Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского об учреждении Дня таможенника на 25 июня – дату принятия Верховной Радой в 1991 году закона "О таможенном деле в Украине". К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и картинки.
С Днем таможенника: смс, поздравления в стихах и прозе
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні і вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!
Мы, таможенник, ведь знаем –
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!
***
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба,
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
***
Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.
***
С Днем таможенника, дорогие наши стражи государственных границ! Желаю оставаться всегда внимательными и собранными, силы духа и терпения. Пусть мимо вас не пройдет ни один правонарушитель. Ваша работа важна и тяжела, поэтому семейного счастья и благополучия, чтоб дома вас ждали любящие родные. С профессиональным праздником!
Картинки ко Дню таможенника
День таможенника: видео
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По материалам: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.