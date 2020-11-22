С Днем сына 2020: трогательные поздравления, видео и картинки к празднику

В воскресенье, 22 ноября, в мире отмечается День сыновей, или День сына. Этот праздник пока не имеет официального статуса, но с каждым годом приобретает все большую популярность.

Цель праздника – объединить родных людей и привлечь внимание к семейным ценностям. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил трогательные поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Стихи, проза и смс в День сыновей

Растут, взрослеют сыновья.

В них наша радость и мечта.

Пусть будет жизнь для них светла,

Пусть туч не будет никогда.

Пусть будут знать они добро,

Пусть не встречается им зло,

В душе их будет чистота.

Пусть счастье дарит им судьба!

***

Тобі, синку, я від душі хочу сказати,

Що ти моя величезна нагорода!

Ти знаєш, мені так складно описати,

Як я тебе з Днем синів привітати рада!

Тобі бажаю дуже міцного здоров'я,

Нехай буде все: сім'я, робота і друзі!

Я говорю ці слова з великою любов'ю,

Адже нікого дорожче в мене нема!

***

В День сыновей, родной сынок,

Тебе всех благ, добра желаю!

Пусть охраняет тебя Бог,

Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,

Осуществляй свои мечты!

Тебя люблю всем сердцем, знай,

Ведь всех дороже в мире ты!

***

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім'ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім'ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо.

***

И сын, и дочка – все для мамы дети,

Но есть особый праздник на планете

Для всех матерей –

Это День сыновей!

Ведь сын – надежда и опора,

В нём – сила, мужество, всех дел основа,

Вас с этим праздником я поздравляю,

Пусть ангел вас хранит, оберегает!

***

В це символічне свято хочеться нагадати, що сини – це ті чоловіки, яких дійсно неможливо розлюбити! Нехай кожен синочок від мала до велика відчуває любов і підтримку своєї родини!

***

С Днем сыновей! Пусть сынуля радует и вдохновляет, становиться опорой и поддержкой! Желаю найти в нем друга, защитника и помощника! Пусть его жизнь будет яркой и красивой, радостной и осмысленной!

***

Вітаємо всіх синів і всіх батьків, яким доля подарувала хлопчиків, зі святом. Немає в світі нічого кращого і чистішого, ніж любов батьків до дітей і любов дітей до батьків. Нехай же наші сини завжди радують нас і приносять нам тільки позитивні емоції.

***

Вітаю з Днем синів! Син – це підтримка, опора, вірний друг і хороший помічник! Бажаю, щоб всі життєві цілі були реалізовані, дитячі мрії здійснилися, поруч були надійні друзі і добрі люди. Нехай твоє життя буде яскравим, насиченим, цікавим і сповненим важливого змісту. Спасибі тобі за тебе, синку!

Картинки и открытки ко Дню сына

Открытка в День сына ggexp.ru

Картинка в День сына fakty.com.ua

Пожелания в День сыновей kartinki-life.ru

С Днем сына 2020 art-assorty.ru

День сына ggexp.ru

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала 8 полезных свойств яблок: этот фрукт считается символом хорошего здоровья.

По материалам: pozdravok.ru.