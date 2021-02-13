С Днем святого Валентина: поздравления, картинки и открытки к празднику

В воскресенье, 14 февраля, отмечается День святого Валентина, или День влюбленных. В этот день принято поздравлять не только любимых людей, но и родственников, друзей, подруг, коллег и просто знакомых.

К празднику OBOZREVATEL собрал яркие картинки, открытки, стихи, смс с поздравлениями и пожеланиями.

Обнимашек, целовашек

В День влюбленных пожелаю!

Пусть глаза сияют ваши,

Сердце от любви пусть тает.

***

Вітаю з Днем святого Валентина і хочу побажати, щоб кохання надходило до серця, немов бензин в бензобак, щоб стріли твого амура завжди мітили чітко в ціль, щоб твої почуття ніколи не остигали і доводили до мурашок другу половинку.

***

Нехай кохання тебе затисне в свої обійми і більше не випустить. Бажаю завжди відчувати це почуття, коли лягаєш спати і коли відкриваєш очі з першими променями. Нехай Валентин стане найулюбленішим святом!

В день святого Валентина

Побажати хочу, коханий,

Щоб почуття наші не згасли,

Щоб життя було прекрасним,

Щоб здоровий був і веселий,

Щоб носа ти не вішав,

Щоб мене не ревнував

І сам приводу не давав.

***

Любовь моя, с днем Валентина

Тебя хочу поздравить я

Тобой одним живу я в мире

Ты смысл жизни для меня!

Ты самый ласковый и нежный,

Любимый, искренний, смешной

Тебя мне Бог послал наверно,

Будь счастлив, милый, ты со мной!

***

Коханий, вітаю з Днем святого Валентина! Відтоді, коли ти з'явився в моєму житті, воно стало яскравим, насиченим і прекрасним. Дякую тобі за це! Бажаю, щоб наше кохання росло, міцніло, перемагало всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Люблю тебе!

Хочу, чтоб ты счастливая была,

И как цветок прекраснейший цвела.

Хочу всегда тебя оберегать,

Любить, ценить, заботой окружать.

С Днем святого Валентина поздравляю!

Любимая, тебе я пожелаю

Не знать тревог, печали, огорчений.

Всю жизнь прожить в чудесном настроении.

***

З Днем Святого Валентина, кохана,

Для мене немає нікого рідніше й красивіше,

Я тебе сильно-сильно люблю,

Від печалей, негараздів збережу.

Хочу в цей день побажати тобі щастя,

Бути успішною, коханою, прекрасною.

***

Кохана моя, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Я хочу, щоб ми завжди перетворювали мрії одне одного на реальність. Безмежно люблю тебе, дуже з тобою щасливий, ніколи не зустрічав схожу на тебе і в моєму серці ти завжди на першому місці!

Любимый муж, ты самый лучший,

Тут нет сомнений никаких!

Нас свел с тобой однажды случай

И стал ты ближе всех других!

Я в День святого Валентина

Нам пожелать всех благ хочу!

И нам, мой дорогой мужчина,

Всегда все будет по плечу!

Пусть в душах наших страсть пылает,

Ведь нам так хорошо вдвоем!

Пускай любовь нас окрыляет

И дарит счастье день за днем!

***

Дорогий, коханий і життєво необхідний! Бажаю тобі сил, щоб охороняти наше кохання, здоров'я, щоб ти зміг домогтися всього того, що перед собою поставив, удачі, щоб кожен похід за перемогою увінчався успіхом. Я тебе шалено кохаю і буду твоєю помічницею, бойовою подругою і однодумницею в будь-якій твоїй справі.

Самая лучшая в мире жена,

С днем всех влюбленных тебя поздравляю.

Оставаться всегда молодой,

Такой же прекрасной всегда желаю.

Лучшая женщина ты во вселенной,

Тебя обожаю я, боготворю.

За твою ласку и теплоту,

Солнце мое, тебя благодарю!

***

Вітаю тебе моя ніжна, моя найкраща, найрідніша і кохана! Нехай кожна мить твого дня буде щасливою і зігрітою добром і любов'ю. Нехай кожна твоя ніч буде спокійною і наповненою яскравими снами. Ніколи не турбуйся і не журися, я завжди буду поруч і завжди укрию тебе від бід. З Днем святого Валентина, моя найкраща дружино на світі!

С Днем святого Валентина!

Я желаю от души:

Будь желанной и любимой,

Не грусти и не тужи.

Чувств взаимных, жизни яркой,

Без обид и без измен,

Чаще получать подарки

И счастливых перемен.

***

Моя улюблена подружко, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Нехай тебе оточують тільки гарні друзі й милі серцю люди. Ніколи не журися, приймай всі життєві труднощі з високо піднятою головою. Бажаю зустріти своє справжнє кохання і бути, яке буде твоєю підтримкою і натхненням.

Пусть повезет тебе в любви –

В такой, чтоб раз – и навсегда.

Желаю встретить тебе ту,

Которая тебя оценит,

Души увидит красоту,

В твои возможности поверит.

А если ты нашел ее,

То никуда не отпускай.

Пускай всегда любовь живет,

А в сердце расцветает май!

***

Друже, з Днем закоханих! Хочу бачити тебе щасливим! Бажаю тобі зустріти свою єдину, щоб у взаємному сильному почутті ти відчував себе натхненним і готовим на все. Обіймів тобі, ніжності, уваги, турботи, щирості!

***

Мій любий друже, вітаю тебе з Днем святого Валентина. Бажаю щиро вірити в кохання і постійно насолоджуватися ним. Нехай у твоєму житті не буде місця для сварок з коханою, хай у ваших стосунках завжди панує взаєморозуміння, довіра і взаємне бажання дарувати одне одному радість.

Ты самая лучшая мама на свете.

Дороже тебя – никого на планете.

Тебя я, родная, всем сердцем люблю.

Тебе в День влюбленных сердечко дарю!

Пусть радость подарит моя валентинка,

Пусть в сердце растает тревоги снежинка.

Желаю здоровья, желаю любви,

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

Тату, мамо, вітаю

У Валентинів день бажаю,

Щоб любов ніколи не гасла,

Зігрівала щоб вас вона.

***

Зі святом, кохані батьки! Нехай любов живе у ваших серцях та гріє своїм теплом!

***

Мои любимые родители, с Днем святого Валентина. Желаю, чтобы вы всегда искренне любили друг друга и своей любовью поддерживали яркий огонёк в семейном очаге. Пусть не будет ссор и обид, пусть всегда царит уют, праздник и гармония в ваших отношениях.

С Днем влюбленных, всем сердцем любя,

Поздравляю, родная, тебя

Глаза твои пусть счастьем сияют,

А улыбка не сходит с лица.

Все закаты тебе и рассветы,

Песен лучших большие куплеты,

Море роз, океан поцелуев

И любовь большую-большую.

***

Поздравляю тебя, сын,

Сегодня с Днем влюбленных,

И желаю тебе в жизни

Я любви огромной.

Чтоб была она, как небо,

Без конца и края,

Чтоб светила, словно солнце,

К жизни пробуждая.

***

З Днем святого Валентина, кохана дитино. Я тебе люблю і завжди буду любити. Я бажаю тобі щастя і успіху, поваги і розуміння з боку близьких. Нехай кохання буде щедрим, взаємним, щирим, чистим і добрим!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, истории и приметах празднования Дня святого Валентина. Свое название праздник получил в честь святого мученика – священника, который, согласно легенде, тайно венчал влюбленных.

По материалам: pozdravok.ru.