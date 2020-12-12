С Днем сухопутных войск Украины: поздравления и открытки к празднику

В субботу, 12 декабря, отмечается День сухопутных войск Украины. Этот праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.

Сухопутные войска – самый многочисленный отдельный вид Вооруженных сил Украины, а также основа их боевой мощи. К празднику OBOZREVATEL публикует стихи, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.

Стихи, проза и смс в День сухопутных войск Украины

Основний удар будь-яких конфліктів

Ви завжди берете на себе.

Приймайте цю подяку,

Наші сухопутні війська.

Ми бажаємо вам у вогні перемоги

Вижити і повернутися на причал,

Де дівчата чекали незабутньої,

Де світанки в юності зустрічав.

Щоб щастя в домі поселилося,

Щоб грів зимою дитячий сміх,

Щоб у кожному сміливому починанні

Вам завжди супроводжував успіх.

***

Ми не втомимося вітати героїв,

Яким не дають спокою

Загрози для найулюбленішою країни,

пишайся Україна

Своїми сухопутними військами,

І сміливими і зухвалими синами!

Ваших перемог всіх нам не злічити,

Хвала за це Вам і честь!

***

Сухопутні війська –

Слава армії і сила!

Ваша служба нелегка,

Нелегко і вашим милим.

Пост ваш – на передовій,

І стихія ваша – суша,

Нехай вас чекають завжди додому,

Нехай удача з вами дружить!

Нехай вам стопочку наллють –

Зі святом привітають,

Адже за вас сьогодні п'ють

Заперечення – відставити!

Зі святом!

***

З Днем сухопутних військ України! Дякуємо вам за сумлінну працю і бажаємо й надалі успішно виконувати свої завдання. Міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, нових звершень на благо Збройних Сил України, в ім’я українського народу!

***

День Сухопутних військ ЗСУ – це свято сильних і мужніх людей, патріотів України та її надійних захисників. Вітаємо зі святом тих, хто боронить незалежність і демократію своєї країни. Бажаємо міцного здоров’я, повної перемоги та щасливого життя у вільній Україні.

Картинки и открытки ко Дню сухопутных войск Украины

Поздравление с Днем сухопутных войск Украины 5 канал

Открытка в День сухопутных войск Украины novovodolaga-rda.gov.ua

Картинка в День сухопутных войск Украины yavoriv-info.com.ua

Видео ко Дню сухопутных войск Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины усилили авиацию и получили новый истребитель МиГ-29МУ1 – основной боевой самолет для украинских войск.

По материалам: v24.com.ua.