С Днем сухопутных войск Украины: поздравления и открытки к празднику
В субботу, 12 декабря, отмечается День сухопутных войск Украины. Этот праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.
Сухопутные войска – самый многочисленный отдельный вид Вооруженных сил Украины, а также основа их боевой мощи. К празднику OBOZREVATEL публикует стихи, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.
Стихи, проза и смс в День сухопутных войск Украины
Основний удар будь-яких конфліктів
Ви завжди берете на себе.
Приймайте цю подяку,
Наші сухопутні війська.
Ми бажаємо вам у вогні перемоги
Вижити і повернутися на причал,
Де дівчата чекали незабутньої,
Де світанки в юності зустрічав.
Щоб щастя в домі поселилося,
Щоб грів зимою дитячий сміх,
Щоб у кожному сміливому починанні
Вам завжди супроводжував успіх.
***
Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішою країни,
пишайся Україна
Своїми сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це Вам і честь!
***
Сухопутні війська –
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.
Пост ваш – на передовій,
І стихія ваша – суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють –
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п'ють
Заперечення – відставити!
Зі святом!
***
З Днем сухопутних військ України! Дякуємо вам за сумлінну працю і бажаємо й надалі успішно виконувати свої завдання. Міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, нових звершень на благо Збройних Сил України, в ім’я українського народу!
***
День Сухопутних військ ЗСУ – це свято сильних і мужніх людей, патріотів України та її надійних захисників. Вітаємо зі святом тих, хто боронить незалежність і демократію своєї країни. Бажаємо міцного здоров’я, повної перемоги та щасливого життя у вільній Україні.
Картинки и открытки ко Дню сухопутных войск Украины
Видео ко Дню сухопутных войск Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины усилили авиацию и получили новый истребитель МиГ-29МУ1 – основной боевой самолет для украинских войск.
По материалам: v24.com.ua.