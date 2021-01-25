С Днем студента: прикольные поздравления, картинки и открытки

В понедельник, 25 января, отмечается Татьянин день. Также в эту дату празднуют День студента: в 1755 году в день пресвятой мученицы Татьяны был открыт Московский университет. С тех пор святую считают покровительницей учащихся вузов, а институты, колледжи и университеты в этот день отмечают праздник всех студентов.

В Украине День студента празднуют преимущественно 17 ноября – в этот день он отмечается и в других странах мира. Яркие и веселые поздравления, картинки и открытки – далее в материале OBOZREVATEL.

В День студента Вам желаем,

Клево жить, не унывать,

С легкостью вникать в учебу,

Все зачеты шустро сдать!

Счастья, дружбы и успеха,

Достижений и побед,

Смеха, радости, веселья,

Чтобы был диплом у всех!

***

Що студенту побажати?

Сесії легко здавати,

Ніколи не сумувати

І заліки складати.

Бути впевненим в собі,

Біля дошки – як на стрільбі.

Щоб на серці позитив,

А в ідеях – креатив.

***

С праздником вас, с Днем студента!

Мир перед вами открыт.

В жизни такие моменты

Бережно память хранит.

Самое лучшее время,

Самые классные дни!

Бодростью пусть и весельем

Полные будут они!

***

Вітаю з днем студента

І бажаю я тобі:

На заліках – хеппіенда,

Будь завжди на висоті,

Щоб завжди твій холодильник

Під зав'язку був забитим,

Нехай вранці твій будильник

Тільки лагідно дзвенить,

Нехай легко даються знання,

І частіше ставлять автомат,

Виконуються бажання,

Буде хай життя як мармелад!

***

Поздравляю с Днем студента. Желаю отрываться по полной, учиться зачетно, выглядеть отпадно, жить не накладно и с каждым днем наполнять свои студенческие годы крутыми эмоциями и веселыми гулянками.

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З Днем студента. Бажаю, щоб преподи не чіплялися, щоб характер не слабшав, щоб розум не висихав, щоб удача не підводила, щоб кмітливість не залишала тебе. Нехай роки студентства дарують тобі масу крутих ідей, грандіозних успіхів, особистих перемог і романтичних історій. І нехай все в твоєму житті буде "зачьотним"!

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С днем студента! Пусть хватает стипендии не только на батон с бутылкой кефира, но и на веселые забавы и развлечения. Пусть хвосты по учебе не выкручиваются, а будут сданы и преодолены. Пусть призвание будет найдено, а не потеряно.

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З Днем студента. Бажаю рідше напружувати батон і частіше радіти життю, адже в студента воно не може бути похмурим. Бажаю на парах перетворювати свій мозок на диво-флешку і скидати на неї всі важливі файли знань. Бажаю кожен день то в кіно, то в басейн, то на каток, то в кафе, але тільки без кислої міни і нудних думок. І неважливо, хто в тобі живе, гуманітарій або технар, будь завжди на позитиві та в ударі!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Татьянин день. Святая мученица Татьяна Римская пострадала за веру в третьем веке.

По материалам: pozdravok.ru.