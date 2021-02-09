С Днем стоматолога 2021: поздравления, картинки и открытки

Во вторник, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. Дата праздника совпадает с почитанием католической церковью святой Аполлонии – христианской мученицы третьего века. Согласно преданиям, молитва этой святой помогает исцелить зубную боль.

В Украине профессиональный праздник стоматологов отмечается с 1993 года. OBOZREVATEL собрал яркие поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Стихи, смс и проза ко Дню стоматолога

Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!

***

Сьогодні день не імунолога,

Не алерголога, а стоматолога!

Бажаємо Вам всього прекрасного:

Здоров'я, щастя, неба ясного!

Нехай все чудово виходить,

І люди добрі зустрічаються,

Щоб пацієнти всі лояльні,

І кожен місяць – преміальні!

***

Путь к успеху твой недолог,

Ты же суперстоматолог,

И боится, как огня,

Вредный кариес тебя!

С твоим Днем! Живи красиво,

Интересно и счастливо,

Чтобы радость через край,

В личной жизни – сладкий рай!

***

Бажаю золотих клієнтів

Побільше дірочок і пломб.

І вдячних пацієнтів,

Щоб був у вас коньяк і ром.

Щоб кожен до вас потрапити старався

І в кабінет валив народ.

Щоб цілий світ вам посміхався,

Не ховаючи зуби, на повний рот.

***

Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы ваше мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Терпения, выдержки и отменного здоровья!

***

Вітаю чудових докторів, які роблять наше життя світлішим і прекраснішим, даруючи нам бездоганні посмішки, а нашим зубам – здоров'я і міцність. Бажаю, щоб робота приносила задоволення, щоб постійний розвиток медицини і новітніх технологій робили вашу працю легше, приємніше і комфортніше. Благополуччя в житті, і тільки подяки і поваги в очах вдячних пацієнтів. Зі святом!

***

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від чистого серця бажаю легко і сміливо лікувати будь-якого пацієнта, вправно справлятися з будь-якою проблемою, впевнено і стрімко рухатися до своїх цілей, користуватися в будь-якому суспільстві повагою і завжди залишатися відмінним професіоналом своєї справи.

Картинки и открытки ко Дню стоматолога

С Днем стоматолога neizvestniy-geniy.ru

Картинка ко Дню стоматолога medconsulting.com.ua

Открытка в День стоматолога kleo.ru

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стоматологи рассказали, как влияют на зубы сигареты, вейпы и "айкосы". Так, осмотр ротовой полости может показать, как долго человек курит.

По материалам: pozdravok.ru.