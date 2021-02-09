С Днем стоматолога 2021: поздравления, картинки и открытки
Во вторник, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. Дата праздника совпадает с почитанием католической церковью святой Аполлонии – христианской мученицы третьего века. Согласно преданиям, молитва этой святой помогает исцелить зубную боль.
В Украине профессиональный праздник стоматологов отмечается с 1993 года. OBOZREVATEL собрал яркие поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.
Стихи, смс и проза ко Дню стоматолога
Быть стоматологом не просто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор Вы от Бога!
Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!
***
Сьогодні день не імунолога,
Не алерголога, а стоматолога!
Бажаємо Вам всього прекрасного:
Здоров'я, щастя, неба ясного!
Нехай все чудово виходить,
І люди добрі зустрічаються,
Щоб пацієнти всі лояльні,
І кожен місяць – преміальні!
***
Путь к успеху твой недолог,
Ты же суперстоматолог,
И боится, как огня,
Вредный кариес тебя!
С твоим Днем! Живи красиво,
Интересно и счастливо,
Чтобы радость через край,
В личной жизни – сладкий рай!
***
Бажаю золотих клієнтів
Побільше дірочок і пломб.
І вдячних пацієнтів,
Щоб був у вас коньяк і ром.
Щоб кожен до вас потрапити старався
І в кабінет валив народ.
Щоб цілий світ вам посміхався,
Не ховаючи зуби, на повний рот.
***
Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы ваше мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Терпения, выдержки и отменного здоровья!
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Вітаю чудових докторів, які роблять наше життя світлішим і прекраснішим, даруючи нам бездоганні посмішки, а нашим зубам – здоров'я і міцність. Бажаю, щоб робота приносила задоволення, щоб постійний розвиток медицини і новітніх технологій робили вашу працю легше, приємніше і комфортніше. Благополуччя в житті, і тільки подяки і поваги в очах вдячних пацієнтів. Зі святом!
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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від чистого серця бажаю легко і сміливо лікувати будь-якого пацієнта, вправно справлятися з будь-якою проблемою, впевнено і стрімко рухатися до своїх цілей, користуватися в будь-якому суспільстві повагою і завжди залишатися відмінним професіоналом своєї справи.
Картинки и открытки ко Дню стоматолога
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стоматологи рассказали, как влияют на зубы сигареты, вейпы и "айкосы". Так, осмотр ротовой полости может показать, как долго человек курит.
По материалам: pozdravok.ru.