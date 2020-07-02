С Днем спортивного журналиста: открытки, картинки, смс и видео с поздравлениями

В четверг, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, которая объединяет около 150 национальных союзов журналистов.

К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем спортивного журналиста: смс, стихи, прозу, видео и оригинальные открытки.

С Днем спортивного журналиста: смс, стихи, проза

Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

***

Спортивный журналист — это призвание,

Желаю, чтобы ты успешным был,

В карьере я желаю процветания,

Бодрости, терпения и сил!

***

С Днем спортивного журналиста cheboksari.bezformata.com

Всех спортивных журналистов

Я сегодня поздравляю,

Репортажей интересных

От души я пожелаю.

Вдохновение пусть вам дарит

Интересная работа,

Вам с азартом я желаю

Все преодолеть заботы.

В жизни личной только счастья,

Новых творческих успехов,

Пред напором и задором

Пусть отступят все помехи.

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Вітаю з Міжнародним днем спортивного журналіста. Бажаю яскраво і барвисто розповідати про всі події в світі спорту, цікаво і гарно проживати кожен свій день. Успіхів на своєму журналістському посту і в особистому житті.

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З Міжнародним днем спортивного журналіста! Бажаю радувати всіх любителів спорту, фанатів та шанувальників лише добрими новинами та цікавими подіями в світі спорту. Креативу і прояву унікального таланту в кожній статті, в кожному огляді, успіхів, слави і крутих ідей!

Картинки ко Дню спортивного журналиста

Открытка с Днем спортивного журналиста

Картинки ко Дню спортивного журналиста wz.lviv.ua

Поздравление с Днем спортивного журналиста otkritkiok.ru

День спортивного журналиста: видео

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По материалам: pozdravok.ru, mag.relax.ua.