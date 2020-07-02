С Днем спортивного журналиста: открытки, картинки, смс и видео с поздравлениями
Международный день спортивного журналиста был учрежден в 1995 году.
В четверг, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, которая объединяет около 150 национальных союзов журналистов.
К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем спортивного журналиста: смс, стихи, прозу, видео и оригинальные открытки.
С Днем спортивного журналиста: смс, стихи, проза
Журналісти – особливий народ,
Весь час прагнуть пробитися вперед,
Аби першими все знати
І в журналі написати.
Я, вас, колеги, вітаю
Новин гарячих вам бажаю,
Бажаю цікавих тем,
У всіх справах удачі всім!
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Спортивный журналист — это призвание,
Желаю, чтобы ты успешным был,
В карьере я желаю процветания,
Бодрости, терпения и сил!
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С Днем спортивного журналиста cheboksari.bezformata.com
Всех спортивных журналистов
Я сегодня поздравляю,
Репортажей интересных
От души я пожелаю.
Вдохновение пусть вам дарит
Интересная работа,
Вам с азартом я желаю
Все преодолеть заботы.
В жизни личной только счастья,
Новых творческих успехов,
Пред напором и задором
Пусть отступят все помехи.
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Вітаю з Міжнародним днем спортивного журналіста. Бажаю яскраво і барвисто розповідати про всі події в світі спорту, цікаво і гарно проживати кожен свій день. Успіхів на своєму журналістському посту і в особистому житті.
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З Міжнародним днем спортивного журналіста! Бажаю радувати всіх любителів спорту, фанатів та шанувальників лише добрими новинами та цікавими подіями в світі спорту. Креативу і прояву унікального таланту в кожній статті, в кожному огляді, успіхів, слави і крутих ідей!
Картинки ко Дню спортивного журналиста
Открытка с Днем спортивного журналиста
Картинки ко Дню спортивного журналиста wz.lviv.ua
Поздравление с Днем спортивного журналиста otkritkiok.ru
День спортивного журналиста: видео
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По материалам: pozdravok.ru, mag.relax.ua.