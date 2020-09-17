С Днем спасателя Украины 2020: лучшие поздравления, видео и картинки

В четверг, 17 сентября, отмечается День спасателя Украины – профессиональный праздник сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Праздник был основан в 2008 году указом президента Виктора Ющенко в поддержку инициативы общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. В День спасателя OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

День спасателя Украины 2020: смс, стихи и проза

День пожежної славної служби

Не забуде наш народ!

Хоч визнати, звичайно, потрібно –

Що згорить, то не зігниє;

Хоч дають тепло зі світлом

Підпалені дрова,

Але горіння при цьому

Поглинає газ О-два!

Життя стає жахливе,

Значить, вип'ємо ми не даремно

За хлопців в машині червоній

У червоний день календаря!

***

С Днем спасателя сегодня

Вас сердечно поздравляю,

Сил и крепкого здоровья

От души я вам желаю.

***

З днем рятівника, друзі,

Ми вас дружно вітаємо!

Тільки сміливості знову

В цей день ми вам бажаємо!

Будьте щасливі, друзі,

Будьте ви здорові,

Нехай дочекається вас родина

***

І нехай біди не буде знову!

С Днем спасателя, ребята,

Слава вам за подвиг ваш,

Все проблемы и невзгоды

Взять смогли на абордаж.

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб везло во всем, всегда,

Чтоб была к вам благосклонна

Ваша смелая судьба.

***

Щиро вітаємо рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятівника! Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров'я, добробуту в родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.

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С Днем спасателя, наши герои! Сталкиваясь изо дня в день с бедой, вы не черствеете душой, храните в себе готовность к самопожертвованию. Результат этой работы – сотни спасенных жизней. Благодарение вам и наилучшие пожелания – счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров'я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Зі святом вас!

С Днем спасателя Украины: открытки и картинки

День спасателя Украины: видео

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По материалам: pozdravok.ru, glavred.info.