С Днем социального педагога 2020: красивые поздравления с праздником

Международный день социального педагога отмечается ежегодно 2 октября. Он был учрежден на XVII Международной конференции социальных педагогов, которая прошла в мае 2009 года в Копенгагене.

К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.

День социального педагога: смс, стихи и проза

Безграничного терпенья,

Самых добрых всегда дней,

А в работе – вдохновенья,

Чтобы наставлять детей.

Больше Вам удач, везенья,

Только правильных дорог,

Принимайте поздравленья,

Социальный педагог!

***

Педагог – почесна професія.

Допомагаючи дітям увійти в життя,

Він стає помічником, вчителем,

розкриваючи горизонти на шляху.

Наставляючи і прикладом, і порадами,

Кожному увага дає.

Ну, а в ситуації критичної

Навіть від біди вбереже!

За його турботу, за участь

Педагога ми дякуємо.

Будемо пам’ятати його ім’я вічно ми,

Кожен день "Спасибі!" говоримо.

***

Вы социальный педагог,

Работа ваша непростая,

Но в деле вы своем знаток!

Проблема вмиг уйдет любая!

Желаю, чтобы вы всегда

Счастливо, ярко улыбались

И без особого труда

Всех целей в жизни добивались!

***

Соціальний педагог

Для діточок цар і бог.

Навчає істині простий,

Жити гідно, бути собою.

Моральність, мораль і честь.

Якостей добрих нам не злічити.

Будьте для дітей прикладом.

Як колись піонером.

***

Не могут многие не знать,

Как тяжело соцпедагогам

И как у них работы много.

Мы им сегодня пожелать

Хотим огромного терпения,

Поменьше трудных чтоб детей,

Здоровья, счастья, вдохновения

И много творческих идей.

***

Дозволити з дітьми проблеми, багатьом сім’ям ти допоміг,

Ти не просто ж учитель, ти – соціальний педагог!

З професійним святом, вітаємо ми тебе,

творчих Успіхів бажаємо, високо твоя праця цінуючи!

І нехай вирішуються легко, в роботі важкі завдання,

ми Бажаємо щастя тобі, везіння, радості, удачі!

***

Поздравляю с Международным днем социального педагога. Желаю быть ярким примером спокойствия и гармонии, желаю уметь адаптироваться к любой среде и любым обстоятельствам, а эти самые обстоятельства пусть всегда будут удачными, счастливыми. Успехов в работе, хороших идей, гениальных мыслей и замечательных людей в жизни.

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Вельмишановні й талановиті соціальні педагоги, сьогодні ваше професійне свято, тому бажаємо вам, щоб всі ваші проекти і всі ваші ідеї знаходили застосування в реальності. Щоб ваші вихованці показували ті результати, які ви прагнули отримати. І, щоб всі ваші старання оцінювалися по достоїнству.

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Поздравляю с Международным днем социального педагога. Пусть Вашими стараниями духовно развивается и общество, и любой человек от молодого до пожилого, пусть нравственность и здоровый образ жизни будут в приоритетах каждого. Желаю Вам крепчайших сил и доброго здоровья, высокого уважения в социуме и большого счастья в доме.

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Вітаю з Міжнародним днем соціального педагога і бажаю не втрачати професіоналізму й позитивного емоційного настрою. Нехай Ваша праця і старанність роблять цей світ кращим і добрішим. Бажаю здоров'я, взаєморозуміння оточуючих, поваги, щастя і всіх благ.

Открытки и картинки

Поздравления с Днем социального педагога fresh-cards.ru

Открытка ко Дню социального педагога pozitiv365.ru

Картинка в День социального педагога ekpt.ru

Пожелания в День социального педагога irkutsk.bezformata.com

С Днем социального педагога: видео

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Днем учителя.

По материалам: pozdravok.ru, good-know.com.