С Днем собак! Забавные поздравления, картинки, видео, приколы

День собак отмечается с 2004 года. Pixabay
В среду, 26 августа, отмечается Всемирный день собак. Идею праздника в 2004 году предложила эксперт по образу жизни домашних животных Коллин Пейдж; День собак призван привлечь больше внимания к проблемам собак, не имеющим дома.
В этот день также владельцы собак выражают признательность своим питомцам. Так, согласно исследованиям, собаки положительно влияют на здоровье человека: их хозяева меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. К празднику OBOZREVATEL публикует забавные поздравления с Днем собак в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.
С Днем собак 2020 Pixabay
Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.
Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.
***
День собак отмечается 26 августа Pixabay
Я і ти. Людмила Савчук
Зачекай-но, песику,
Зупинись!
Ось який вже виріс я –
Подивись!
Не спіши так, песику,
Не біжи!
А зі мною краще ти
Подружись!
Буду тебе кістками
Пригощать,
Від кота Муркотика
Захищать.
Буду я любить тебе,
Берегти…
Будем завжди друзями
Я і ти.
***
Смешные картинки ко Дню собак Pixabay
Ты не бросай в собаку камень,
Пусть это лишь бездомный пес,
Но он и так до боли ранен,
Хоть и не знает горьких слез.
Какой хозяин вероломный
Его продал за медный грош?
Чтобы и этот пес бездомный
Узнал предательство и ложь.
Нет, он от боли не заплачет,
Но день за днем, за разом раз,
Он грусть свою собачью прячет
В разрезе умных добрых глаз.
Сидит собака под забором,
Страдая от сердечных мук,
Но не страдает от позора
Его, когда-то, бывший друг.
***
С Днем собак Pixabay
Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что, всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки.
У кошки-дуры характер иной.
Кошку погладить может любой.
Погладил – и кошка в то же мгновенье,
Мурлыча, прыгает на колени.
Выгнет спину, трется о руку,
Щурясь кокетливо и близоруко.
Кошке дешевая ласка не стыдна,
Глупое сердце не дальновидно.
От ласки кошачьей душа не согрета.
За крохи немного дают взамен:
Едва лишь наскучит мурлыканье это –
Встанут и сбросят ее с колен.
Собаки умеют верно дружить,
Не то что кошки – лентяйки и дуры.
Так стоит ли, право, кошек любить
И тех, в ком живут кошачьи натуры?!
Эдуард Асадов
***
Поздравления с Днем собак Pixabay
Она с утра лежит не лая,
Она собака пожилая.
Ей надоело лаять, злиться…
Большая, рыжая, как львица,
Она лежит не шевелится
И смотрит молча, не ворча,
На прилетевшего грача.
А этот грач
Совсем не глуп:
Из чашки пьет
Собачий суп.
— Ты что молчишь? –
Кричит ей кто-то.
Ей даже тявкнуть
Неохота,
Ее с утра
Берет дремота…
Собака спит.
Ей снится детство:
Она щенок,
И все кричат:
"Да замолчи ты,
Наконец-то!
Опять ты лаешь
На грачат!"
Агния Барто
***
С Днем собак: прикольные картинки Pixabay
Вітаю всіх власників собак! Бажаю, щоб ви були щасливі зі своїми улюбленцями! Нехай кожен пес буде здоровий, ситий, вдосталь вигуляний і слухняний. Терпіння власникам, можливостей, радості і масу вільного часу. Будьте щасливі!
***
Во Всемирный день собак хочу пожелать искренней любви и верной заботы о наших питомцах, которые дарят нам свое тепло и ласку, веру в себя и покой на душе. Пусть все собаки будут здоровы, любимы и ухожены.
***
У Всесвітній день собак хочу побажати, щоб наші улюбленці завжди зігрівали нас своєю любов'ю і добротою сердець, щоб були щасливими з нами та оточеними турботою, щоб допомагали нам справлятися з будь-якими труднощами і боротися з поганим настроєм.
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По материалам: pozdravok.ru, millionstatusov.ru.
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