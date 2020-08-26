С Днем собак! Забавные поздравления, картинки, видео, приколы

День собак отмечается с 2004 года. Pixabay

В среду, 26 августа, отмечается Всемирный день собак. Идею праздника в 2004 году предложила эксперт по образу жизни домашних животных Коллин Пейдж; День собак призван привлечь больше внимания к проблемам собак, не имеющим дома.

В этот день также владельцы собак выражают признательность своим питомцам. Так, согласно исследованиям, собаки положительно влияют на здоровье человека: их хозяева меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. К празднику OBOZREVATEL публикует забавные поздравления с Днем собак в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

С Днем собак 2020 Pixabay

С Днем собак 2020: смс, стихи и проза

Всех друзей четверолапых

Призываю вас обнять.

Пусть домашние любимцы

Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,

Служат верно вам всегда,

Ну а вы не предавайте

Прирученных никогда.

***

День собак отмечается 26 августа Pixabay

Я і ти. Людмила Савчук

Зачекай-но, песику,

Зупинись!

Ось який вже виріс я –

Подивись!

Не спіши так, песику,

Не біжи!

А зі мною краще ти

Подружись!

Буду тебе кістками

Пригощать,

Від кота Муркотика

Захищать.

Буду я любить тебе,

Берегти…

Будем завжди друзями

Я і ти.

***

Смешные картинки ко Дню собак Pixabay

Ты не бросай в собаку камень,

Пусть это лишь бездомный пес,

Но он и так до боли ранен,

Хоть и не знает горьких слез.

Какой хозяин вероломный

Его продал за медный грош?

Чтобы и этот пес бездомный

Узнал предательство и ложь.

Нет, он от боли не заплачет,

Но день за днем, за разом раз,

Он грусть свою собачью прячет

В разрезе умных добрых глаз.

Сидит собака под забором,

Страдая от сердечных мук,

Но не страдает от позора

Его, когда-то, бывший друг.

***

С Днем собак Pixabay

Люблю я собаку за верный нрав,

За то, что, всю душу тебе отдав,

В голоде, в холоде или разлуке

Не лижет собака чужие руки.

У кошки-дуры характер иной.

Кошку погладить может любой.

Погладил – и кошка в то же мгновенье,

Мурлыча, прыгает на колени.

Выгнет спину, трется о руку,

Щурясь кокетливо и близоруко.

Кошке дешевая ласка не стыдна,

Глупое сердце не дальновидно.

От ласки кошачьей душа не согрета.

За крохи немного дают взамен:

Едва лишь наскучит мурлыканье это –

Встанут и сбросят ее с колен.

Собаки умеют верно дружить,

Не то что кошки – лентяйки и дуры.

Так стоит ли, право, кошек любить

И тех, в ком живут кошачьи натуры?!

Эдуард Асадов

***

Поздравления с Днем собак Pixabay

Она с утра лежит не лая,

Она собака пожилая.

Ей надоело лаять, злиться…

Большая, рыжая, как львица,

Она лежит не шевелится

И смотрит молча, не ворча,

На прилетевшего грача.

А этот грач

Совсем не глуп:

Из чашки пьет

Собачий суп.

— Ты что молчишь? –

Кричит ей кто-то.

Ей даже тявкнуть

Неохота,

Ее с утра

Берет дремота…

Собака спит.

Ей снится детство:

Она щенок,

И все кричат:

"Да замолчи ты,

Наконец-то!

Опять ты лаешь

На грачат!"

Агния Барто

***

С Днем собак: прикольные картинки Pixabay

Вітаю всіх власників собак! Бажаю, щоб ви були щасливі зі своїми улюбленцями! Нехай кожен пес буде здоровий, ситий, вдосталь вигуляний і слухняний. Терпіння власникам, можливостей, радості і масу вільного часу. Будьте щасливі!

***

Во Всемирный день собак хочу пожелать искренней любви и верной заботы о наших питомцах, которые дарят нам свое тепло и ласку, веру в себя и покой на душе. Пусть все собаки будут здоровы, любимы и ухожены.

***

У Всесвітній день собак хочу побажати, щоб наші улюбленці завжди зігрівали нас своєю любов'ю і добротою сердець, щоб були щасливими з нами та оточеними турботою, щоб допомагали нам справлятися з будь-якими труднощами і боротися з поганим настроєм.

Картинки и открытки ко Дню собак

Открытка с Днем собак nbukids.wordpress.com

Всемирный День собак 2020 demotos.ru

С Днем собак: приколы demotos.ru

День собак 2020: смешные картинки demotos.ru

Приколы про собак demotos.ru

Анекдот про собаку demotos.ru

С Днем собак: прикольные поздравления demotos.ru

Картинки ко Дню собак demotos.ru

Смешная картинка ко Дню собак demotos.ru

Всемирный день собак: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре волонтеры строят дом для собак с инвалидностью: нужна помощь.

По материалам: pozdravok.ru, millionstatusov.ru.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.