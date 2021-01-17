С Днем снега: поздравления, картинки и открытки

В воскресенье, 17 января, празднуют Всемирный день снега. Отмечается он с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Другое название праздника – Международный день зимних видов спорта.

Каждое предпоследнее воскресенье января, согласно замыслу организаторов, призвано популяризировать зимний спорт и активный образ жизни. OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, картинки, открытки и видео к празднику.

С Днем снега: смс, стихи и проза

День снігу нам нехай принесе

Січневий гарний снігопад!

Душа хай радісно співає,

Хай буде снігу кожен радий!

Грайте в сніжки та ліпіть

Сніговиків з морквяним носом,

Санчатами з гірок швидко мчіть,

І зимовим радійте морозам!

***

А помнишь, как в детстве

Ловили в ладони снежинки?

И радости первому снегу

Не видно предела...

Представь, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Но нас закружила

По жизни судьба, завертела...

И, словно снежинка,

Тебя вспоминая, я таю

И, жутко смущаясь,

С Днем снега тебя поздравляю!

***

С белым снегом поздравляю,

Будет чисто пусть в душе,

Как земля чиста зимою

В своем белом серебре.

В доме пусть богатства будет,

Сколько снега в январе,

Дружба будет пусть и счастье,

Пусть любовь живет в душе.

***

Білий сніг іскриться, виблискує,

Нас запрошує на свято,

Покатаємося На лижах, пограємо в сніжки,

Нехай у кожного збудуться заповітні мрії.

Нехай удача вам посміхнеться неодмінно,

Нехай у житті буде все чудово,

Нехай сьогодні буде краще, ніж вчора,

Нехай всі негоди заморозить зима.

***

Представим сейчас, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Судьба дуновением ветра

Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве

Снежинки в ладони летели?

И радости первому снегу

У нас не бывало предела...

***

З Днем снігу! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас з небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять струни радості!

***

День снігу – молоде свято, прийшла пора повеселитися, у сніжки граймо від душі. Нехай сніжок вас щастям обсипає, нехай кожен день приємно дивує, бажаємо настрою вам, удачі, здоров'я міцного та везіння на додачу.

***

З Днем снігу! Давайте в цю січневу світлу неділю забудемо про нудьгу, печалі та лінь. Швидше Свято снігу відзначайте, сніжками одне одного вітайте. Або на лижі швидше ставайте, бабу зліпіть, з дітьми пограйте, з гірки сніжної на санчатах катайтесь.

Картинки и открытки ко Дню снега

Картинка в День снега highoutput.com

Открытка в День снега ppt-online.org

Поздравления с Днем снега

С Днем снега Pinterest

Видео ко Дню снега

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Карпаты замело снегом: из-за резкого ухудшения погоды было объявлено штормовое предупреждение.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.