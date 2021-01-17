С Днем снега: поздравления, картинки и открытки
В воскресенье, 17 января, празднуют Всемирный день снега. Отмечается он с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Другое название праздника – Международный день зимних видов спорта.
Каждое предпоследнее воскресенье января, согласно замыслу организаторов, призвано популяризировать зимний спорт и активный образ жизни. OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, картинки, открытки и видео к празднику.
День снігу нам нехай принесе
Січневий гарний снігопад!
Душа хай радісно співає,
Хай буде снігу кожен радий!
Грайте в сніжки та ліпіть
Сніговиків з морквяним носом,
Санчатами з гірок швидко мчіть,
І зимовим радійте морозам!
***
А помнишь, как в детстве
Ловили в ладони снежинки?
И радости первому снегу
Не видно предела...
Представь, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Но нас закружила
По жизни судьба, завертела...
И, словно снежинка,
Тебя вспоминая, я таю
И, жутко смущаясь,
С Днем снега тебя поздравляю!
***
С белым снегом поздравляю,
Будет чисто пусть в душе,
Как земля чиста зимою
В своем белом серебре.
В доме пусть богатства будет,
Сколько снега в январе,
Дружба будет пусть и счастье,
Пусть любовь живет в душе.
***
Білий сніг іскриться, виблискує,
Нас запрошує на свято,
Покатаємося На лижах, пограємо в сніжки,
Нехай у кожного збудуться заповітні мрії.
Нехай удача вам посміхнеться неодмінно,
Нехай у житті буде все чудово,
Нехай сьогодні буде краще, ніж вчора,
Нехай всі негоди заморозить зима.
***
Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.
А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела...
***
З Днем снігу! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас з небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять струни радості!
***
День снігу – молоде свято, прийшла пора повеселитися, у сніжки граймо від душі. Нехай сніжок вас щастям обсипає, нехай кожен день приємно дивує, бажаємо настрою вам, удачі, здоров'я міцного та везіння на додачу.
***
З Днем снігу! Давайте в цю січневу світлу неділю забудемо про нудьгу, печалі та лінь. Швидше Свято снігу відзначайте, сніжками одне одного вітайте. Або на лижі швидше ставайте, бабу зліпіть, з дітьми пограйте, з гірки сніжної на санчатах катайтесь.Картинки и открытки ко Дню снега
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Карпаты замело снегом: из-за резкого ухудшения погоды было объявлено штормовое предупреждение.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.