С Днем смеха: поздравления и открытки к празднику
В воскресенье, 24 января, отмечается Всемирный день смеха. Цель этого праздника – ценить дар смеха, а его учредительница, Эллен Хейле из США, призывает весь мир к флешмобу – смеяться 24 января ровно в 13:24 по местному времени.
Впервые такая акция состоялась в 2006 году. Ко Дню смеха OBOZREVATEL публикует веселые поздравления, картинки и открытки.
Стихи, проза и смс в День смеха
Сьогодні буде всім потіха,
Адже нині свято сміху,
З чим душевно вас вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Веселитись до упаду,
І ніколи не сумувати!
Кожний новий день з посмішкою
Обов'язково зустрічати!
***
Поздравляю с Днем смеха! Пусть место найдется
Для ярких улыбок, любви и добра,
Пусть радость беспечно сияет, как солнце,
Чтоб только к успехам удача вела.
Пусть чувства все станут сильней и взаимней,
Проходят все дни в настроении всегда,
Окатит вдруг жизнь процветания ливнем,
И вмиг воплотится любая мечта!
***
Я сегодня поздравлю
С днем смеха тебя!
Пожелаю: ты смейся, живя и любя!
Пусть вокруг расцветают
Улыбки и смех!
Этот день самым радостным
Будет для всех!
***
Сьогодні День сміху і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими і позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше вам усмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій.
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Вітаю з Днем сміху! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати і голосно посміятися!
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Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывного потока положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!
Картинки и открытки в День смеха
Видео ко Дню смеха
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, откуда пошла традиция разыгрывать друг друга в День смеха, который отмечается во всем мире ежегодно 1 апреля.
По материалам: pozdravok.ru.