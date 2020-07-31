С Днем системного администратора 2020: оригинальные поздравления с праздником

В каждую последнюю пятницу июля в мире отмечается День системного администратора. В 2020 году праздник выпадает на 31 июля.

Идею праздновать День сисадмина предложил американский системный администратор в 2000 году. С тех пор в этот день принято поздравлять работников этой профессии, дарить им подарки, алкоголь, торты, шоколад, компьютерные игры. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс и картинки.

День системного администратора: смс, стихи и проза

С праздником системного администратора,

В своей работе будь новатором,

Внимания тебе, терпения,

А в коллективе уважения.

С компьютером "на ты" всегда,

Пройдут недели, дни, года,

Но твой талант, твои уменья

Всегда найдут примененье.

***

Ти заритий в дроти, почервоніли очі:

Пінги, кодеки, мережі, Інтернет, сервера.

Не працює Office або глючить вінда -

Ну звичайно, адміна покликати нам пора.

Без нього не вийде файл запустити,

Перемогти злісний вірус, просто пошту відкрити.

Ти з друзями в шинок ввечері прийди,

Випий кухоль пивка – ми наллємо другий.

Нехай крокують у шеренгу твої всі ПК,

Нині день сисадмінів – їм честь і хвала!

***

День системного администратора getdigital.eu

Твои лучшие друзья –

Настоящее железо,

Пусть не подведут тебя,

И ведут себя прилежно.

Укротитель серверов,

И компьютеров владыка.

Ты всегда прийти готов,

И помочь любой "блондинке".

Отдохни же, сисадмин,

Ведь сегодня отмечаем

Праздник твой, ты не один!

Мы тебя все поздравляем!

***

Поздравляю всех сисадминов. Желаю, чтобы в жизни у вас ничего не висело, не лагало, не вылетало и не глючило. Желаю, чтобы ни один хакер не смог пробить вашу защиту и нарушить ваше личное счастье. Пускай мониторы светятся, мозг трудится, а работа приносит хорошую зарплату и моральное удовольствие.

***

Вітаю з Днем системного адміністратора. Бажаю в своїй системі відчувати себе, як риба у воді, та завжди залишатися життєрадісною і сміливою людиною. І нехай кожен твій день складається в одну мережу щасливого життя, в якій не буде ні збоїв, ні проблем.

***

Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия – твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!

Картинки ко Дню системного администратора

Поздравления с Днем системного администратора samag.ru

Картинка с Днем системного администратора 123RF.com

Открытка ко Дню системного администратора anoopcnair.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети засветили архивное фото, на котором будущие основатели Microsoft тестируют компьютер.

По материалам: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.