С Днем системного администратора 2020: оригинальные поздравления с праздником
День сисадмина отмечается каждую последнюю пятницу июля. Фото: intalent.pro
В каждую последнюю пятницу июля в мире отмечается День системного администратора. В 2020 году праздник выпадает на 31 июля.
Идею праздновать День сисадмина предложил американский системный администратор в 2000 году. С тех пор в этот день принято поздравлять работников этой профессии, дарить им подарки, алкоголь, торты, шоколад, компьютерные игры. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс и картинки.
День системного администратора: смс, стихи и проза
С праздником системного администратора,
В своей работе будь новатором,
Внимания тебе, терпения,
А в коллективе уважения.
С компьютером "на ты" всегда,
Пройдут недели, дни, года,
Но твой талант, твои уменья
Всегда найдут примененье.
***
Ти заритий в дроти, почервоніли очі:
Пінги, кодеки, мережі, Інтернет, сервера.
Не працює Office або глючить вінда -
Ну звичайно, адміна покликати нам пора.
Без нього не вийде файл запустити,
Перемогти злісний вірус, просто пошту відкрити.
Ти з друзями в шинок ввечері прийди,
Випий кухоль пивка – ми наллємо другий.
Нехай крокують у шеренгу твої всі ПК,
Нині день сисадмінів – їм честь і хвала!
***
День системного администратора getdigital.eu
Твои лучшие друзья –
Настоящее железо,
Пусть не подведут тебя,
И ведут себя прилежно.
Укротитель серверов,
И компьютеров владыка.
Ты всегда прийти готов,
И помочь любой "блондинке".
Отдохни же, сисадмин,
Ведь сегодня отмечаем
Праздник твой, ты не один!
Мы тебя все поздравляем!
***
Поздравляю всех сисадминов. Желаю, чтобы в жизни у вас ничего не висело, не лагало, не вылетало и не глючило. Желаю, чтобы ни один хакер не смог пробить вашу защиту и нарушить ваше личное счастье. Пускай мониторы светятся, мозг трудится, а работа приносит хорошую зарплату и моральное удовольствие.
***
Вітаю з Днем системного адміністратора. Бажаю в своїй системі відчувати себе, як риба у воді, та завжди залишатися життєрадісною і сміливою людиною. І нехай кожен твій день складається в одну мережу щасливого життя, в якій не буде ні збоїв, ні проблем.
***
Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия – твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!
Картинки ко Дню системного администратора
Поздравления с Днем системного администратора samag.ru
Картинка с Днем системного администратора 123RF.com
Открытка ко Дню системного администратора anoopcnair.com
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По материалам: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.