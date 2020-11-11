С Днем шопинга 2020: лучшие поздравления и картинки

Всемирный день шопинга отмечается ежегодно 11 ноября. Этот неофициальный праздник предложили отмечать в 2009 году в Китае.

Мероприятие было запланировано как маркетинговый ход, его инициатором выступила компания Alibaba Group – владелец AliExpress и других интернет-магазинов. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в День шопинга

Налетаем, покупаем –

Распродажи, скидки, сейл,

Шопинг срочно совершаем,

Главное – купить успей!

В этот день всемирный шопинга

Поздравляем шопоголиков,

Без покупок, как без допинга,

Как спортсмен без анаболиков!

***

Знає кожен шопоголік

Цей день календаря:

Одягаєшся по моді?

Так з Днем шопінгу тебе!

***

Всемирный день шопинга нужно встречать,

Скорее за покупками смело бежать.

А может, всего лишь открыть интернет,

И здесь ведь теперь-то чего только нет!

Да, любишь ты шопинг, поздравлю тебя!

Пусть будет удачной покупка твоя,

Но пусть не худеет вовек кошелек!

Такой вот в День шопинга мой поздравок!

***

Тих, хто без шопінгу не може

Жодного дня прожити,

Сьогодні зі святом вітаємо,

Нехай зможуть все вони купити,

Нехай їм завжди вистачає грошей,

Але витрачають їх з розумом,

Купують те, що потрібно,

Придбання несуть у свій дім!

***

Шопинга всемирный день

Нынче отмечаем.

И по поводу такому

Все, везде скупаем.

Пусть поход по магазинам

Будет плодотворным,

А его влияние –

Просто чудотворным.

***

У Всесвітній день шопінгу хочу побажати вдалих покупок і чудових придбань, веселих пригод у магазинах і прекрасного настрою, ідей і бездоганного смаку, високого достатку і широкого вибору.

***

Во Всемирный день шопинга хочу пожелать весело, интересно и увлекательно провести этот день. Пусть любые покупки всегда радуют душу, пусть ни один товар не будет куплен зря, пусть купленная одежда придает блеска твоей природной красоте, пусть техника служит долгие годы, пусть продукты питания наполняют полезными веществами и здоровьем твое тело. Желаю огромных скидок, "смешных" цен и только качественных товаров в твоем шопинге!

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Хоч це свято не таке відоме, але все ж справжні шопоголіки його точно оцінять! Нехай сьогодні буде море позитиву від великої кількості потрібних, корисних і важливих, а може й просто приємних і довгоочікуваних покупок!

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Вітаю зі Всесвітнім днем шопінгу і хочу побажати, щоб у житті завжди була можливість у будь-яку хвилину пройтися по магазинах і купити все те, що необхідно для повного комфорту і відчуття щастя. Нехай кожен шопінг буде вдалим, веселим, яскравим, незабутнім і корисним!

Картинки и открытки ко Дню шопинга

Открытка в День шопинга black-lights.de

Картинка в День шопинга dribbble.com

Поздравления с Днем шопинга mirkosmosa.ru

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда Черная пятница в 2020 году. К этому дню магазины традиционно делают скидки и распродажи. Также читайте, как сделать выгодные покупки в Черную пятницу.

По материалам: pozdravok.ru.