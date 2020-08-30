С Днем шахтера 2020! Лучшие поздравления и открытки

День шахтера в Украине в 2020 году отмечается 30 августа. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука на последнее воскресенье августа.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

День шахтера 2020: смс, стихи и проза

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив шахтар давно,

І серед всіх людей по праву

Ти в праві жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

С Днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье все было гладко.

Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!

***

Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш щастило,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім'ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

***

С днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

***

Від щирого серця хочу привітати з Днем шахтаря. Бажаю, щоб на землі і під землею Бог оберігав від небезпек і негараздів, щоб праця шахтарська високо цінувалася і була завжди в пошані, щоб видобуте вугіллячко приносило тепло в хати людей і душевне щастя. Миру, благополуччя, удачі та сил.

***

С Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света – освещают темные забои! С праздником, горняки!

***

З Днем шахтаря, слава чесній шахтарській праці. Від душі бажаю міцного здоров'я, міцних нервів, міцного характеру та міцних сил для доброї роботи, чудового життя й щасливого кохання. Миру, благополуччя, достатку і удачі!

Открытки и картинки ко Дню шахтера

Открытка с Днем шахтера 2020 (фото: pronedra.ru)

Картинка ко Дню шахтера (фото: kartinki-life.ru)

Поздравления с Днем шахтера (фото: bonnycards.ru)

Прикольные поздравления с Днем шахтера (фото: самозахист.dp.ua)

Пожелания в День шахтера (фото: bonnycards.ru)

Поздравления с Днем шахтера: видео

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По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.