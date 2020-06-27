С Днем рыбака: прикольные поздравления, смс и картинки
В субботу, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. Этот праздник был учрежден в 1984 году в Риме на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.
В этот день принято поздравлять профессионалов и любителей в рыболовстве, устраивать различные соревнования и конкурсы. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах, прозе, смс, видео и картинках.
Поздравления рыбакам: смс, шуточные стихи и проза
Вітаю із Днем рибалки!
Бажаю щоб гачки від карасів тріщали
і юшки йшов приємний аромат,
щоб на річці не раз стрічались
і без плотви додому не вертались!
***
Поздравляю я тебя,
От души с днем рыбака!
Я тебе желаю клева,
И всегда хорошего улова.
Чтобы спиннинг не ломался,
Чтоб лосось тебе попался.
Чтобы леска не рвалась,
Чтоб рыбалка удалась!
***
Для чоловіків крутих, суворих,
Битися за вуха готових,
Свято є – День рибалки,
Воно хмільне у нас злегка.
Нехай же водні дороги
Будуть ласкаві, несуворі,
Часто танцює поплавок,
На гачку сидить сомок!
***
Рыбка вкусная под пиво –
Что прекрасней может быть?
Кто же смог для нас красиво
Эту рыбку изловить?
Рыболов, тебе желаем
Только плодотворных дел.
Мы удачу предвещаем,
Чтоб сбылось, чего хотел!
***
Прийшла законна пора,
Улов сьогодні будемо славити,
Рибалити з ночі до ранку,
Бажаю тільки великої риби,
Улову повний щоб рюкзак,
Щоб про тебе сказати могли б –
Ось це справжній рибалка!
***
У цей літній день дозвольте привітати вас зі святом рибалки! Бажаю здоров'я, бадьорості духу і завжди успішних уловів.
***
Желаю, чтобы в твой невод попался самый крупный улов, самая большая удача, самое крепкое здоровье и самая верная любовь. Пускай на каждую твою наживку попадется по золотой рыбке, каждая из которой исполнят по три твоих самых заветных желания. Хорошего клева – с днем рыболова!
***
Вітаємо з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Вдалого клювання, позитивного настрою, веселої компанії товаришів, здоров'я та успіху!
Прикольные картинки ко Дню рыбака
День рыбака: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в США рыбак сумел вытащить огромную щуку из узкой лунки: видео.
По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.