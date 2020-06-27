С Днем рыбака: прикольные поздравления, смс и картинки

В субботу, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. Этот праздник был учрежден в 1984 году в Риме на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.

В этот день принято поздравлять профессионалов и любителей в рыболовстве, устраивать различные соревнования и конкурсы. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах, прозе, смс, видео и картинках.

Поздравления рыбакам: смс, шуточные стихи и проза

Вітаю із Днем рибалки!

Бажаю щоб гачки від карасів тріщали

і юшки йшов приємний аромат,

щоб на річці не раз стрічались

і без плотви додому не вертались!

***

Поздравляю я тебя,

От души с днем рыбака!

Я тебе желаю клева,

И всегда хорошего улова.

Чтобы спиннинг не ломался,

Чтоб лосось тебе попался.

Чтобы леска не рвалась,

Чтоб рыбалка удалась!

***

Для чоловіків крутих, суворих,

Битися за вуха готових,

Свято є – День рибалки,

Воно хмільне у нас злегка.

Нехай же водні дороги

Будуть ласкаві, несуворі,

Часто танцює поплавок,

На гачку сидить сомок!

***

С Днем рыбака Pinterest

Рыбка вкусная под пиво –

Что прекрасней может быть?

Кто же смог для нас красиво

Эту рыбку изловить?

Рыболов, тебе желаем

Только плодотворных дел.

Мы удачу предвещаем,

Чтоб сбылось, чего хотел!

***

Прийшла законна пора,

Улов сьогодні будемо славити,

Рибалити з ночі до ранку,

Бажаю тільки великої риби,

Улову повний щоб рюкзак,

Щоб про тебе сказати могли б –

Ось це справжній рибалка!

***

Поздравления с Днем рыбака Pinterest

У цей літній день дозвольте привітати вас зі святом рибалки! Бажаю здоров'я, бадьорості духу і завжди успішних уловів.

***

Желаю, чтобы в твой невод попался самый крупный улов, самая большая удача, самое крепкое здоровье и самая верная любовь. Пускай на каждую твою наживку попадется по золотой рыбке, каждая из которой исполнят по три твоих самых заветных желания. Хорошего клева – с днем рыболова!

***

Вітаємо з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Вдалого клювання, позитивного настрою, веселої компанії товаришів, здоров'я та успіху!

Прикольные картинки ко Дню рыбака

Пожелания в День рыбака Pinterest

Открытка ко Дню рыбака Pinterest

День рыбака 2020 Pinterest

Картинки с Днем рыбака Pinterest

Прикольные поздравления с Днем рыбака Pinterest

День рыбака: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рыбак сумел вытащить огромную щуку из узкой лунки: видео.

По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.