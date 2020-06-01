С Днем родителей! Лучшие картинки, открытки, гифки, поздравления в стихах и прозе
В понедельник, 1 июня, вместе с Днем защиты детей отмечается Всемирный день родителей. Этот праздник был провозглашен в 2012 году на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Начиная с 2013 года День родителей отмечается ежегодно в честь пап и мам во всем мире. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие смс, поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.
С Днем родителей: смс, стихи и проза
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
***
Любимые родители,
Я вас боготворю.
Без вас не мыслю жизни,
За все благодарю!
Хочу чтоб долго жили вы
И в счастье, и в любви.
Все что угодно сделаю
Чтоб улыбались вы!
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Спасибі за те, що ви у нас є.
Прийміть низький уклін від нас за те,
Що втоми ви не знаєте,
Що душу нам віддаєте,
За руки ваші роботящі,
За те, що ви для нас найкращі!
***
Всех – и пап, и мам конечно,
Поздравляю в этот день,
Пожелаю много счастья,
И здоровья для детей.
Каждый день, у вас пусть будет,
Лучше чем он был вчера,
И тепло, пусть ваше сердце,
Не покинет никогда!
***
Поздравляю со Всемирным днем родителей и желаю долгих лет крепкого здоровья и терпения, вечной любви к детям и гордости за них в любом возрасте, искренней радости и достатка в доме, семейного блага и светлых родительских надежд.
***
Вітаю із Всесвітнім днем батьків і бажаю ростити дітей в любові і турботі, в мирі й достатку. Нехай вони будуть слухняними і життєрадісними, нехай кожен день батьківських турбот приносить задоволення і багато-багато щасливих посмішок!
Открытки ко Дню родителей
Видео с поздравлениями в День родителей
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Украина и мир празднуют День защиты детей и какая история праздника.
По материалам: pozdravok.ru.