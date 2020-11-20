С Днем ребенка: лучшие поздравления, видео и открытки

В пятницу, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Он был учрежден в 1954 году Генеральной ассамблеей ООН как день взаимопонимания детей, посвященный их благополучию во всем мире.

20 ноября 1959 года Генассамблеей была принята Декларация прав ребенка, а спустя 30 лет, 20 ноября 1989-го – Конвенция о правах ребенка. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає!

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд…

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив ти не зі зла,

Не з користі чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у Всесвітній день дитини

Навчіться їх не ображати!

***

Дети – это радость с неба,

Жизни нашей всей цветы.

Нужно все нам суметь сделать,

Чтоб счастливыми росли.

Смех их чистый пусть наградой

Будет за любовь твою.

Если ласков ты с ребенком –

Жизнь не зря прожил свою.

Пусть здоровы будут детки,

И растут в большой любви.

Станет мир добрее, чище.

От беды их, Бог, храни.

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

С Днем ребенка поздравляю

Всех людей планеты,

Счастье, радость и любовь —

Это наши дети.

Дарит миру детский смех

Доброту и ласку,

Я желаю, чтоб для них

Не кончалась сказка.

Пусть здоровыми растут,

Крепкими и сильными,

В будущем желаю стать

Им людьми счастливыми.

***

Діти з долоньок

сонечко склали,

Щоб неодмінно

люди всі дружили,

Щоб це сонце

для людей сяяло,

У кожне віконце

в гості забігало.

Щоб було багато

у дітей іграшок,

Щоб не стріляли

дорослі з гармат,

Щоб припинилися

війни все на світі,

Щоб посміхалися,

а не гинули діти.

***

Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю от души!

Пусть жизнь будет яркой, звонкой.

Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,

Много нежности, тепла.

Чтоб карета золотая

Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись

Даже без волшебных слов.

Чтоб тобой все восторгались.

Смеха, радости, цветов!

***

Вітаю дітей всієї планети, цікавих чомучок і улюблених щокупилок. Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю і цікавістю. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі буде захищений батьками.

***

Со Всемирным Днем Ребенка! Пусть всегда пышно и ярко цветут наши цветы жизни, наши дети. Искренне и от всего сердца желаем каждому ребенку на Земле любящей семьи, уютного дома, где всегда рады, счастливого детства и светлого будущего, в котором он сможет занять место, достойное его.

***

У Всесвітній день дитини бажаю, щоб кожна дитина на цій планеті була щасливою і здоровою, щоб чадо завжди було оточене турботою і любов'ю, щоб наші діти ніколи не сумували і ні в чому не мали потреби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование установило, что из-за неполноценного питания дети в среднем вырастают на 20 см ниже.

По материалам: pozdravok.ru.