С Днем ракетных войск и артиллерии: красивые поздравления с праздником
День ракетных войск и артиллерии отмечается в Украине ежегодно 3 ноября. Праздник был установлен в 1997 году указом президента Леонида Кучмы.
Так, дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году: 3 ноября советская артиллерия в ходе битвы за Днепр обеспечила прорыв сильно укрепленной обороны армии врага. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Артилерійські, ракетні війська,
На вас сподівається і вірить вам країна,
Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,
Надійні і міцні Батьківщини сини.
Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,
Ви гідні подяки, захоплення й кохання!
***
Я ракетників привітати
З днем великих військ хочу.
І про вашу велику силу
На всю країну прокричу.
Нехай нагороди по заслугах
Вас, герої, всіх знайдуть.
І великі справи тільки
Вас кличуть на подвиги.
У сім'ях щастя ваших буде,
Тільки радує дозвілля.
Буде в житті пристрасть коханої,
І надійних друзів коло.
***
В день артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.
***
З Днем ракетних військ вас вітаємо
Вірні захисники країни,
Від душі вам у цей день бажаємо,
Щоб навіки не було війни.
Охороняйте Батьківщину як треба,
Будьте напоготові, але нехай і надалі
В житті буде не війна, а радість!
***
Всі ракетні війська
Україні вірно служать,
І на довгі століття
Ворог перед вами – беззбройний!
Я, друзі, бажаю вам
Щоб військові ракети,
Здіймалися до небес,
Лише в ученнях для перемоги!
Щоб не було війни,
Україні ви служили!
Від весни до весни
У світі, радості ви жили!
Щоб дівчата для вас
Листи теплі писали,
І не пробив гірку годину,
Щоб з війни вас чекали!
***
На сторожі Батьківщини завжди
Стоять ракетні війська.
Боїться ворог суворий
Наших хлопців у погонах.
За мирне небо
ракетників країни
З днем ракетних військ
Привітати всі повинні!
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З професійним святом воїнів ракетних військ і артилерії України! Вас недарма називають "богами війни", адже на вашу вогневу підтримку чекають у найскладніших бойових ситуаціях. Міцного здоров’я, злагоди, оптимізму, наснаги та нових звершень для процвітання нашої Батьківщини.
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С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю бить не в бровь, а в глаз. Чтобы все решения попадали прямо в яблочко. Желаю, спокойной службы, никогда не падать духом и никогда не ронять честь и мужское достоинство. Желаю всегда быть бдительными решительными и волевыми. Уверенной рукой совершать только успешные запуски с четкими попаданиями.
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Артилерія – сильна і потужна зброя, але в ваших руках, дорогі наші захисники, вона безпечна. У ракетних військах служать найсміливіші, витривалі чоловіки. Хай щастя і удача завжди супроводжують вас. Будьте патріотами нашої країни, оптимістично вірте в її світле майбутнє, і знайте, багато що залежить від вас, щоб був мир на нашій землі. Щоб звучав веселий сміх, і підростали в мирі діти. Міцного вам здоров'я, везіння у всьому.Открытки и картинки в День ракетных войск и артиллерии
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября также отмечается День инженерных войск. Праздник был установлен в 1999 году указом президента Леонида Кучмы.
По материалам: ukr.media.