С Днем радиотехнических войск Украины: лучшие поздравления и открытки
В понедельник, 30 ноября, отмечается День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Праздник был установлен 16 сентября 2010 года приказом министра обороны Украины Михаила Ежеля. Так, радиотехнические войска ВСУ – это главный источник информации о воздушной обстановке; они ведут радиотехническую разведку воздушных объектов и оповещают войска в случае опасности. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Радіолокатори завжди в готовності.
Військами молодими країна наша пишається.
Техніка новітня і класні специ,
Повітряні кордони стережуть бійці.
Ваше сьогодні свято! Служба нелегка:
Тут важливі удача, тверда рука.
Легкої вам розвідки в чистих небесах,
Нових знань, сили, ясності в очах.
***
Ваша точная наука нас спасает от врага.
Наш покой – ваша заслуга, благодарна вам страна.
Пожелаем Вам удачи, мирных дней и долгих лет.
Пусть нелегкая работа много принесёт побед.
***
Я сьогодні вас вітаю,
Славних радіобійців.
І бажаю, щоби кожен
Був здоровим й молодим.
Щоб несла тільки удачу
Ваша радіохвиля.
І вирішувалися всі завдання,
Що підкинула доля.
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Радіолокація, системи і поля ...
Без вас не відбуваються польоти!
Ви знаєте де повітря, де води і земля ...
І навіть як літають літаки!
Нехай радіолокатори не підводять вас;
Робота буде легкою і вдалою.
Нехай буде найточнішим ваше зірке око,
А серце хай не наповнюється тривогою!
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Вітаю з Днем радіотехнічних військ ЗСУ і від душі бажаю відсутності перешкод і відмінного зв'язку, блискучих успіхів і великих досягнень, подвигів і прекрасних ідей, оптимістичного настрою і міцного здоров'я.
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Поздравляю с Днем радиотехнических войск и хочу пожелать точности и уверенности, мужества и упорства, решительности и настойчивости на своём посту. Пусть всегда будет налажена связь с удачей, пусть всегда удаётся добиваться огромных успехов и совершать великие прорывы по всем фронтам жизни.
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Вітаю з Днем радіотехнічних військ Збройних сил України і бажаю міцного здоров'я і гарного зв'язку, великих перемог і ідей, грандіозних успіхів і світлої удачі. Бажаю завжди обводити ворога навколо пальця і бути щиро щасливою людиною.Картинки и открытки ко Дню радиотехнических войск
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада отсрочила призыв в армию некоторых украинцев. Соответствующий законопроект в первом чтении был принят 5 ноября.
По материалам: pozdravok.ru.