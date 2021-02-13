День радио: поздравления с праздником и интересные факты

В субботу, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио. Этот праздник был провозглашен в 2011 году во время 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе делегации Испании.

Именно в этот день в 1946 году было создано Радио ООН – информационная служба, освещающая деятельность организации. OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с праздником, а также несколько интересных фактов о радио.

Впервые в мире передача радиотелеграммы была осуществлена 24 марта 1896 года, когда ученый Александр Попов в Петербурге с помощью передатчика и приемника собственной конструкции передал набранные азбукой Морзе слова "Генрих Герц".

Кроме Попова, на титул изобретателя радио претендуют такие великие ученые, как Дэвид Хьюз, Никола Тесла, Томас Эдисон, Генрих Герц, Оливер Лодж и другие.

Первые опыты с беспроводной связью провел стоматолог из США Махлон Лумис. В 1868 году при помощи воздушных змеев, которые подняли два провода, он смог передать сигнал на расстояние больше 20 километров. Лумис также стал первым, кто получил патент на беспроводную передачу электрического сигнала.

Появление Эйфелевой башни в Париже связано именно с радио. Ее построили специально ко Всемирной выставке 1889 года, а через 20 лет планировали демонтировать. Однако после открытия радио на здании установили антенны, что и спасло современный символ Франции.

В СССР радио было особенно популярным – при учебных заведениях и клубах работали радиокружки, многие умело собирали радиоприемники кустарным способом.

Даже с появлением интернета радио не утратило популярность, так как в настоящее время его можно слушать онлайн без специальной аппаратуры.

У День Радіо бажаю

Всім життя без перешкод!

Щоб хвилі позитивні

Тішили народ.

Ефір улюблений нехай віщає

І настрій піднімає,

Моменти дарує класні

І новини прекрасні!

***

С Днем радио, ребята,

Сердечно поздравляю,

Быть на волне удачи

Вам от души желаю.

Пусть станция успеха

Сигнал передает,

Пусть в творчестве и жизни

Вам круто повезет.

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З Днем Радіо ми вітаємо,

І співробітникам бажаємо

Постійно бути в ефірі

І завжди на позитиві.

На хвилі успіху жити,

Щастя частоту ловити,

Слухати довго серця біт,

Нехай життя приємно вразить.

Позитиву, щастя, миру

І приємного ефіру.

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С Днем радио! Желаю частоты счастливых мегагерц и радиоволн большой удачи. Пусть каждый день будет полон только хороших новостей, интересных фактов и замечательных песен, пусть любимое радио дарит не только хорошее настроение, но и массу идей, вдохновений и оптимистичных нот бодрости!

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Прийміть вітання у День Радіо. Нехай цей день принесе багато добрих новин, відмінної музики та веселих жартів! Бажаю вам, працівники зв'язку, із задоволенням виконувати свою роботу і отримувати за це відмінну зарплату, адже з вашою допомогою передається величезний потік інформації по всьому світу! Бажаю вам успіхів, нових відкриттів і яскравих днів!

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По материалам: pozdravok.ru.