С Днем работников суда: поздравления, видео и открытки

Во вторник, 15 декабря, в Украине отмечается День работников суда. Этот праздник был утвержден в 2000 году указом президента Леонида Кучмы.

К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

З Днем працівника суду

Вітає вся країна:

І здоров'я, і кохання,

І збувалися щоб мрії!

Справедливість торжествує

Життя хай радує, чарує.

І нехай вірить в вас народ,

Український суд, вперед!

***

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было всё, будто в раю.

***

Всіх суддів України вітаю

Але, перш за всіх, звичайно ж, тебе!

Благополуччя, успішності бажаю,

Нехай нині збудеться заповітна мрія.

Дохід нехай робота примножує

І допомагає хай тобі закон.

Любов хай вдома ніжно зігріває

І світ з щастя буде сплетеним.

***

Поздравляю я сегодня

Всех работников суда,

И желаю вам здоровья,

Справедливости всегда!

Чтоб законами владели,

Разрешали спор любой,

Были вы всегда при деле,

Чтобы жизнь была простой!

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Вітаю з Днем працівників суду України і від душі бажаю стійкої витримки і великої удачі, поваги на роботі і світлого щастя вдома, радісного настрою і гарних ідей.

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Свято справедливості і гуманності сьогодні відзначають працівники судової справи України. Від щирого серця бажаю професіоналам своєї справи здоров'я, терпіння і витримки. Нехай робочі справи увінчуються успіхом, домашні суперечки вирішуються легко, а досягнення всіх цілей стає ближчим.

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У День працівників суду України побажаю не знати промахів у діяльності і житті, досягати потрібного і прагнути до успіху, бути щасливою людиною і робити добрі вчинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине суды часто отменяют штрафы от патрульной полиции за стоянку в неположенном месте: водители могут легко могут избежать ответственности.

По материалам: pozdravok.ru.