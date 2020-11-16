С Днем работников радио, телевидения и связи: лучшие поздравления с праздником
День работников радио, телевидения и связи Украины отмечается ежегодно 16 ноября. Он был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1994 году.
К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
Стихи, проза и смс в День работников радио, телевидения и связи
Радіо, ТБ і зв'язок
Це одне із ваших свят!
Непроста робота ваша,
І хороший результат!
Всім бажаю я натхнення,
І легкої перспективи.
Креативного підходу,
Радості та позитиву!
***
Праздник радио и связи,
Телевиденья пришел,
Мы, конечно, этот праздник
Все отметим хорошо.
Всем работникам приветы,
Поздравленья раздаем,
И веселые куплеты,
Если нужно, им споем.
Ведь без связи мы, конечно,
Не узнали б ничего,
Без ТВ и вовсе скучно –
Ни концертов, ни кино.
Так что скажем все спасибо
Всем связистам, дикторам,
За отличные эфиры
Выпьем чаю двести грамм!
***
Бажаймо зв'язківцям здоров'я багато,
Щоб жили б вони не лише на зарплату!
Прекрасних, розумних вам передач,
В житті щоб не було ніколи нестач!
***
Ваша славная работа
Интересна и важна.
Вас давно объединяет
Теле-, радиоволна.
Пожелать хочу я в праздник
Солнечных эфиров.
В жизни личной – правильных
Лишь ориентиров.
***
В час інтернет, комунікацій,
Новин і шоу, і трансляцій,
В навушниках і телефонах
Звучать ді-джеїв мікрофони,
Для радіо завжди тепер
Відкриті у майбутнє двері,
І слухачі сьогодні шлють
Найкращій станції – салют!
***
Всех работников радио, ТВ и связи
Поздравляю от души,
Непроста работа ваша,
Результаты – хороши!
Всем желаю вдохновения,
Радости и позитива,
Креативного подхода,
Только светлой перспективы.
***
Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Бажаю такого ж яскравого, веселого, захоплюючого, різноманітного, цікавого і барвистого життя, як пісні на радіо, як сюжети на телебаченні та як звуки ліній зв'язку. Успіхів у роботі і геніальних ідей, а також удачі, миру, радості, натхнення і кохання.
***
Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.
Открытки и картинки ко Дню работников радио, телевидения и связи
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных в Украине будет на Новый год и Рождество: украинцев ожидают продолжительные выходные.
По материалам: pozdravok.ru.