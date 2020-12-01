С Днем работников прокуратуры: лучшие поздравления, видео и открытки

Во вторник, 1 декабря, в Украине отмечается День работников прокуратуры. Этот профессиональный праздник был установлен в 2000 году указом президента Леонида Кучмы.

Так, именно в первый день зимы в 1991 году вступил в силу закон Украины "О прокуратуре". К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Шановний пане прокуроре!

Будьте радісні, здорові,

Для народу справедливі,

Справи всі ведіть уміло.

Хай Вас щиро поважають

І поради в Вас питають.

Хай і вдома, й на роботі

Буде все чудово й добре!

***

Что ж, товарищ прокурор,

Вот тебе мой приговор:

Ждут тебя 100 лет здоровья,

С конфискацией невзгод,

Дни наполнятся любовью

И в работе повезет!

***

Вітаю з Днем прокуратури!

Про успіх ваш ми всі вже чули.

Під силу Вам багато справ,

Ви – справжній професіонал!

Хай вгору йде Ваша кар’єра,

На гарні гроші буде щедра.

Хай щиро поважають люди

І все гаразд в житті хай буде!

***

День прокуратуры наступил,

Поздравление от души примите.

Пусть на все хватает ваших сил,

Миг удачи вы всегда ловите.

Пусть успешно все дела идут.

Вам – здоровья, радости и счастья!

Пусть успех с достатком вас найдут,

Пусть не будет никогда ненастья!

***

Зі святом, Вас, щиро вітаю,

В роботі везіння бажаю,

Зменшення кількості справ,

Щоб графік вільніший Ваш став.

Бажаю кар’єрного росту,

Вдавалось все легко і просто,

Здоров’я міцне щоб було,

і щастя до Вас щоб прийшло.

***

Работники прокуратуры

Сегодня празднуют свой день!

Фемиды строгая скульптура

Пусть гонит беззаконья тень!

Мы искренне вас поздравляем,

Вас уважаем, ценим, чтим,

Успехов вам в труде желаем,

Ведь труд ваш так необходим!

***

З днем працівників прокуратури! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, життєвої енергії та гарного настрою щодня, щоб самовіддано виконувати свій службовий обов'язок, трудитися на благо нашої Батьківщини!

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Поздравляю с Днем работника прокураторы! Пусть будет успешным ваш путь, желаю находить силы для одоления любых преград. Здоровья, успеха, терпения в нелегком бою и конечно, желаю не терять хватку. Любви и всех благ!

***

Вітаю з Днем працівника прокуратури і хочу побажати впевненості, наполегливості, завзятості, непохитності і невразливості. Нехай завжди буде потрібна інформація і запал професіоналізму в роботі, великий успіх і справжнє щастя в житті.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуратура Киева накрыла крупный интернет-магазин косметики и парфюмерии. Международные почтовые отправления оформлялись на группу физических лиц во избежание таможенного оформления товаров.

По материалам: pozdravok.ru.