С Днем работников прокуратуры: лучшие поздравления, видео и открытки
Во вторник, 1 декабря, в Украине отмечается День работников прокуратуры. Этот профессиональный праздник был установлен в 2000 году указом президента Леонида Кучмы.
Так, именно в первый день зимы в 1991 году вступил в силу закон Украины "О прокуратуре". К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Шановний пане прокуроре!
Будьте радісні, здорові,
Для народу справедливі,
Справи всі ведіть уміло.
Хай Вас щиро поважають
І поради в Вас питають.
Хай і вдома, й на роботі
Буде все чудово й добре!
***
Что ж, товарищ прокурор,
Вот тебе мой приговор:
Ждут тебя 100 лет здоровья,
С конфискацией невзгод,
Дни наполнятся любовью
И в работе повезет!
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Вітаю з Днем прокуратури!
Про успіх ваш ми всі вже чули.
Під силу Вам багато справ,
Ви – справжній професіонал!
Хай вгору йде Ваша кар’єра,
На гарні гроші буде щедра.
Хай щиро поважають люди
І все гаразд в житті хай буде!
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День прокуратуры наступил,
Поздравление от души примите.
Пусть на все хватает ваших сил,
Миг удачи вы всегда ловите.
Пусть успешно все дела идут.
Вам – здоровья, радости и счастья!
Пусть успех с достатком вас найдут,
Пусть не будет никогда ненастья!
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Зі святом, Вас, щиро вітаю,
В роботі везіння бажаю,
Зменшення кількості справ,
Щоб графік вільніший Ваш став.
Бажаю кар’єрного росту,
Вдавалось все легко і просто,
Здоров’я міцне щоб було,
і щастя до Вас щоб прийшло.
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Работники прокуратуры
Сегодня празднуют свой день!
Фемиды строгая скульптура
Пусть гонит беззаконья тень!
Мы искренне вас поздравляем,
Вас уважаем, ценим, чтим,
Успехов вам в труде желаем,
Ведь труд ваш так необходим!
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З днем працівників прокуратури! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, життєвої енергії та гарного настрою щодня, щоб самовіддано виконувати свій службовий обов'язок, трудитися на благо нашої Батьківщини!
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Поздравляю с Днем работника прокураторы! Пусть будет успешным ваш путь, желаю находить силы для одоления любых преград. Здоровья, успеха, терпения в нелегком бою и конечно, желаю не терять хватку. Любви и всех благ!
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Вітаю з Днем працівника прокуратури і хочу побажати впевненості, наполегливості, завзятості, непохитності і невразливості. Нехай завжди буде потрібна інформація і запал професіоналізму в роботі, великий успіх і справжнє щастя в житті.Открытки и картинки ко Дню прокуратуры
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуратура Киева накрыла крупный интернет-магазин косметики и парфюмерии. Международные почтовые отправления оформлялись на группу физических лиц во избежание таможенного оформления товаров.
По материалам: pozdravok.ru.