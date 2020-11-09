С Днем работников культуры 2020: лучшие поздравления и открытки

В понедельник, 9 ноября, отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Праздник был учрежден указом президента Украины Леониды Кучмы в 2000 году.

Поначалу он отмечался 23 марта, затем – каждое третье воскресенье мая. С 2014 года День работников культуры празднуют ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Культуру в маси проводити –

Нелегке завдання,

Але легкого і немає шляху,

Усім важко, не інакше.

Привітаю зі святом всіх вас,

Працівників культури,

З великою радістю зараз,

Нехай розум тріумфує!

***

С Днем работника культуры

Поздравляю вас, друзья!

Творческие вы натуры,

Нам без вас никак нельзя.

Пожелаю вдохновения,

Крыльев белых за спиной,

Делать нашу жизнь красивей

Вам доверено судьбой.

Пусть прекрасные идеи

Воплотятся ваши все.

Пусть преследует в работе

Непременно вас успех.

***

Ода культпрацівнику!

Працівники культури люди особливі,

Бо душі їхні ніжні і вразливі:

Бува сльозинка випадково блисне,

Бо хтось його задіне ненавмисне.

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді культпрацівник працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Культпрацівник почне вірші писати...

Отак, усе життя в нас свято.

Нехай і заробляєм небагато,

Та раді ми! Бо до усього звик

Веселий балагур – культпрацівник!

***

Легко устроить праздник

Вы можете любой.

Такая вот работа –

Веселье день-деньской.

Но вовсе непростая

"Культурная" стезя,

Ведь даже в выходные

Расслабиться нельзя.

Так пусть работа станет

Лишь радость приносить,

Дарить вам вдохновение,

Не будет тяготить!

***

Як-небудь без партитури,

Без альбому складних нот

День працівника культури

У серці радість принесе.

Ви, звичайно, не поп зірки,

Гонорари суцільно не ті,

Але вам ними стати не пізно

Ви завжди на висоті.

Багатьох зірок естрадних наших

Ви талановитий подвійно.

І простих людей уважити

Чи не соромно вам ніде.

Ви несете людям радість,

Низький вам за те уклін.

І для нас ваша праця так важливий,

Дай вам Бог удач у всьому.

***

Уважаемые работники культуры, поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем вам творческого вдохновения, полета мыслей и фантазий, успешной реализации новых проектов. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в ваших семьях царит гармония и любовь!

***

Вітаю з Днем працівника культури! Бажаю невичерпного потоку творчої енергії, водоспаду нових ідей, океану натхнення, моря радості та позитиву. Нехай ваша діяльність приносить задоволення людям і вам самим!

***

Дорогие наши работники культуры! Поздравляю вас с вашим профессиональным днем! Желаю вам быть творческими, активными и профессиональными работниками в своей сфере! Пусть ваша фантазия будет безграничной, работа приятной, а результат положительным! Здоровья, счастья и удачи!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю великого натхнення і культурного зростання. Нехай муза завжди буде у вас у гостях. Розвитку вам, легких звершень, досягнення бажаних результатів і визнання в улюбленій справі! Усього вам самого найкращого!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предусмотрели 590 миллионов гривен на поддержку культуры. Представителей сферы культуры и креативных индустрий приглашают активнее приобщаться к государственным грантовых программам.

По материалам: pozdravok.ru.