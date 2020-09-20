С Днем работника леса 2020: лучшие поздравления, видео и картинки

День работника леса в 2020 году в Украине отмечается 20 сентября. Так, этот профессиональный праздник был установлен в 1993 году на каждое третье воскресенье первого месяца осени.

Как отмечалось в соответствующем указе президента Леонида Кравчука, День лесника учрежден "в поддержку инициативы работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Украины". К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем лесника 2020: смс, стихи и проза

Спасибі людям, що зростили ліс

За всі дуби, спасибі за ялини

І за красу березових тих кіс,

Що милі серцю кожної людини.

***

С днем работников леса

Тебя поздравляю,

Счастья, жизни чудесной

Всей душою желаю.

Чтоб работа лишь в радость

И в личном удачи,

Становись всем на зависть

Мудрей и богаче!

***

Як в лісі дихається нам!

Льодинки наче горлом ллються!

Неначе п'єш росу ти сам

З якогось сонячного блюдця.

Як чутно в лісі все! Навкруг –

Стежки казок переді мною.

І ловить витончений слух,

Як шепіт пурхає луною,

І одинокий скрип сосни,

Що будить шерхоти заснулі

Ось-ось минулої весни,

І ґвалт безпечної зозулі...

Як в лісі пишеться! Гай, гай!

Душа закохана вирує,

Бо ліс так щедро, через край,

Мені натхнення подарує!

Довкола чари неземні.

Чи змалювати все це вдасться?

Як в лісі віриться мені

В кохання, в людяність і щастя!

Вже й тіні виткались сумні.

Чому – сумні? Якого біса!

Як в лісі хочеться мені

Не повертатися із лісу!

***

Тех, кто работает в лесу

И каждую тропинку знает,

Мы поздравляем от души,

Удачи, счастья им желаем,

Мы всем работникам лесов

Хотим сказать, как мы их ценим,

Пусть берегут они себя

И делу жизни не изменят!

***

Ліс – незвідності край,

Повний дива і чудес.

В нім не мовкне птахів грай

Від землі і до небес.

Скільки птахів, звірів в нім:

Білочок, зайців, бобрів.

Ліс – природи рідний дім.

Я бажаю щиро, друже,

Щоб це кожен зрозумів!

***

Чтоб лесов шумели кроны,

Приносили кислород,

Нужен коллектив огромный,

Что деревья бережет!

Всем работникам лесхоза

Благодарность и почет,

Не пугают пусть морозы,

Вьюга мимо обойдет!

Пусть чистейший запах леса

Кружит голову всегда,

И проходят с интересом

Все рабочие года!

***

Вітаю з Днем працівників лісу, бажаю чистої природи і великих справ, благополучної роботи, щоб ліс весело шумів. Бажаю міцного здоров'я, удачі, щастя і любові, дихання вітру і чистого повітря, смаку натхнення і радості.

***

В День работников леса хочу тебя поздравить и пожелать ласкового солнца, согревающего сердце, попутного ветра в начинаниях, всех радостей жизни и благ от природы, богатства которой ты охраняешь.

***

Нехай природа буде вдячна за Ваші труди, за Вашу пильну увагу, за догляд і турботу про неї. Нехай дерева, своїми зеленими шапками прикрашають ліси, дарують дім для лісових тварин. З днем працівників лісу! Вітаю!

***

Очень хочется всем нам чистого воздуха, синего неба, высокой травы и красивых деревьев. Поэтому ценен и важен труд всех работников леса! Спасибо, что бережете "зеленых друзей" от браконьеров и вредителей! Успехов вам, счастья, здоровья и процветания! С Днем работников леса!

День работника леса: открытки и картинки

Открытка с Днем работника леса Фото: larisashudrova.blogspot.com

День работника леса 2020 Фото: tppdnr.ru

День работника леса: поздравления и стихи Фото: yavoriv-info.com.ua

Картинка с Днем работника леса Фото: blmg.com.ua

День лесника 2020 Фото: ecoterica.com

Поздравление с Днем лесника Фото: news.myseldon.com

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двум областям Украины предсказали полное исчезновение лесов.

По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.