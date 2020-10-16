С Днем продовольствия и здорового питания: поздравления и мотивирующие факты

В пятницу, 16 октября, отмечается Всемирный день продовольствия, а также Всемирный день здорового питания.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть этого дня, а также публикует поздравления с праздником.

Всемирный день продовольствия

Инициатором праздника в 1979 году выступила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Отмечается он ежегодно в день основания организации в 1945 году.

Целью праздника является повышение уровня знаний о продовольственной проблеме в мире и борьбе с голодом, недоеданием и нищетой.

Всемирный день продовольствия отмечается 16 октября beldruk.by

Всемирный день здорового питания

Всемирный день здорового питания также отмечается 16 октября. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к современным проблемам питания в обществе.

Так, по данным ВОЗ, 80% всех заболеваний связаны с фактором питания человека, а 40% связаны с ним напрямую.

Поздравления с Днем продовольствия и здорового питания

С днем всемирным продовольствия

Поздравляем с удовольствием!

Чтобы скатерть-самобранка

Вас встречала спозаранку,

Чтобы пили вы и ели –

Никогда не похудели!

Чтобы черная икра

Не сходила со стола,

Чтобы жили вы привольно,

Были сыты и довольны!

***

Без продовольства нам жити ніяк не можна,

Вітаю з цим святом, друзі.

Бажаю всім достатку і великої удачі,

Нехай життя приносить дуже багато щастя.

***

С Днем продовольствия тебя,

Желаю счастья и добра,

Сегодня миром отмечаем,

Тебе достатка пожелаем!

Чтоб холодильник полным был,

Чтобы на все хватало сил,

Здоровья, легкости и доброты,

Пусть сбываются мечты!

***

Поздравления с Днем здорового питания bsmp.by

Всей еде сегодня вредной

Объявить хотим мы бой,

В день здорового питания

Жир, калории – долой!

Нужно кушать больше фруктов,

Мяса птицы, овощей,

Только рацион изменим,

Сразу станем здоровей!

***

Нехай буде хліб, крупа і масло,

Нехай буде повною чашею дім.

Сьогодні свято продовольства

Я вітаю вас з цим днем.

Факты о здоровом питании

Сбалансированный режим питания способствует улучшению настроения. А употребление овощей и фруктов позитивно влияет на психическое здоровье.

Правильное полноценное питание улучшает качество сна.

Здоровое питание снижает риск развития некоторых видов рака. Согласно множеству исследований, высокое содержание фруктов и овощей в рационе может предотвратить возникновение болезни.

Здоровое питание может улучшить мужское здоровье. Так, по данным исследователей, средиземноморская диета связана с увеличением количества спермы.

Правильное питание способствует увеличению продолжительности жизни и уменьшению проблем со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач озвучила простые правила питания: как замедлить старение.

По материалам: pozdravok.ru.