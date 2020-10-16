С Днем продовольствия и здорового питания: поздравления и мотивирующие факты
В пятницу, 16 октября, отмечается Всемирный день продовольствия, а также Всемирный день здорового питания.
OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть этого дня, а также публикует поздравления с праздником.
Всемирный день продовольствия
Инициатором праздника в 1979 году выступила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Отмечается он ежегодно в день основания организации в 1945 году.
Целью праздника является повышение уровня знаний о продовольственной проблеме в мире и борьбе с голодом, недоеданием и нищетой.
Всемирный день здорового питания
Всемирный день здорового питания также отмечается 16 октября. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к современным проблемам питания в обществе.
Так, по данным ВОЗ, 80% всех заболеваний связаны с фактором питания человека, а 40% связаны с ним напрямую.
Поздравления с Днем продовольствия и здорового питания
С днем всемирным продовольствия
Поздравляем с удовольствием!
Чтобы скатерть-самобранка
Вас встречала спозаранку,
Чтобы пили вы и ели –
Никогда не похудели!
Чтобы черная икра
Не сходила со стола,
Чтобы жили вы привольно,
Были сыты и довольны!
***
Без продовольства нам жити ніяк не можна,
Вітаю з цим святом, друзі.
Бажаю всім достатку і великої удачі,
Нехай життя приносить дуже багато щастя.
***
С Днем продовольствия тебя,
Желаю счастья и добра,
Сегодня миром отмечаем,
Тебе достатка пожелаем!
Чтоб холодильник полным был,
Чтобы на все хватало сил,
Здоровья, легкости и доброты,
Пусть сбываются мечты!
***
Всей еде сегодня вредной
Объявить хотим мы бой,
В день здорового питания
Жир, калории – долой!
Нужно кушать больше фруктов,
Мяса птицы, овощей,
Только рацион изменим,
Сразу станем здоровей!
***
Нехай буде хліб, крупа і масло,
Нехай буде повною чашею дім.
Сьогодні свято продовольства
Я вітаю вас з цим днем.
Факты о здоровом питании
Сбалансированный режим питания способствует улучшению настроения. А употребление овощей и фруктов позитивно влияет на психическое здоровье.
Правильное полноценное питание улучшает качество сна.
Здоровое питание снижает риск развития некоторых видов рака. Согласно множеству исследований, высокое содержание фруктов и овощей в рационе может предотвратить возникновение болезни.
Здоровое питание может улучшить мужское здоровье. Так, по данным исследователей, средиземноморская диета связана с увеличением количества спермы.
Правильное питание способствует увеличению продолжительности жизни и уменьшению проблем со здоровьем.
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По материалам: pozdravok.ru.