С днем повара 2020: лучшие поздравления и картинки

Международный день повара и кулинара отмечается ежегодно 20 октября. Этот праздник был учрежден в 2004 году, его инициатором выступила Всемирная ассоциация кулинарных сообществ.

Данная организация состоит из около 8 миллионов кулинаров из разных государств. Так, в настоящее время День повара отмечается более чем в 70 странах мира. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

С Днем повара: смс, стихи и проза

Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни не спеша,

От счастья пела чтоб душа!

***

Ми кухарів сьогодні вітаємо,

Адже знову свято в ваш дім прийшло!

Ми натхнення вам і надалі бажаємо,

Щоб кожного кухаря доля знайшла.

Бажаємо ми вам більше щасливих людей

Посмішок, теплих слів і гарних ідей!

***

Пусть ничего не пригорает

И соли пусть всегда хватает,

Всем нравится твоя стряпня.

С Днем повара тебя!

Достичь желаю совершенства,

На кухне получить главенство,

Придумать авторское блюдо

И лишь на счастье бить посуду!

***

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі!

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов – від родини і ласка – від Бога!

***

Повар – маг кулинарии.

Он в своей родной стихии –

Значит в кухне, средь кастрюль –

Держит очень крепко руль.

Редким блюдом угостишь,

А вкусняшкой искусишь.

Вау, ты готовишь круто –

Объедимся за минуту!

Кулинарных вариантов,

Рецептурных бриллиантов,

Удивительных талантов!

***

Із Днем кухаря тебе вітаю

І з ранечка побажаю

Енергійним завжди бути,

Щоб перемоги всі здобути,

Щоб страви не пригорали,

а грошей було чимало!

***

Поздравляю самую вкусную профессию с праздником! Пусть Ваши изысканные кулинарные шедевры высоко ценят и съедают за минуту. Пускай жизнь будет такой же разносторонней и яркой, как количество вкусов и специй. Пусть работа, кроме высокой оплаты, приносит колоссальное удовольствие и реализацию своих талантов и способностей!

***

Вітаю з Міжнародним днем кухаря. Бажаю нескінченних цікавих ідей і креативності в роботі, творчого натхнення і високого професіоналізму в своїй справі, доброго здоров'я і гарного настрою, бадьорості, енергії, благополуччя і великого успіху.

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С днем повара! Большой удачи, хорошего настроя, приятных впечатлений каждый день! Пусть и будни, и праздники будут приятными и оставляют после себя только хорошее послевкусие!

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Вітаю тебе з Міжнародним днем кухаря! Немає кращої професії, ніж твоя! Адже тільки в тебе є можливість кожен день творити і створювати кулінарні шедеври, радуючи і надихаючи, захоплюючи і закохуючи всіх у твої страви! Бажаю вируючого, киплячого життя, прекрасного, як найвишуканіші ласощі!

Картинки и открытки ко Дню повара

Поздравления с Днем повара YouTube

Открытка ко Дню повара maximum.fm

Картинка в День повара Pinterest

День повара 2020 Pinterest

Пожелания в День повара kartinki-life.ru

День повара и кулинара: поздравления

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой и вкусный рецепт яблочного пирога от Лизы Глинской.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.