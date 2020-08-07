С Днем пива 2020! Забавные поздравления и открытки, интересные факты

В пятницу, 7 августа, отмечается Международный день пива. Отмечать этот неофициальный праздник каждую первую пятницу августа предложил владелец бара из США Джесс Авшаломов, и впервые День пива отметили в 2007 году в городе Санта-Круз в Калифорнии.

На сегодняшний день праздник отмечается уже более чем в 200 странах мира. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем пива в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

С Днем пива: смс, стихи и проза

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

***

Я більшої не знаю насолоди,

Як з кумом у генделику засість,

І пити не якісь там соки-води,

А пива літрів з п’ять, а то і шість.

І до клозету принципово не ходити,

А, мужньо поборовши біль і страх,

Сидіти, пиво пити і терпіти,

Аж поки темно стане у очах.

Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,

Стрілою блискавки влетіти у клозет,

Ще й по дорозі всіх порозпихавши,

Щоб встигнуть перед кумом наперед.

Умить забувши усі біди і незгоди,

Всі радощі, кохання і вірші,

Стоїш як цар, як геній свого роду,

В обіймах щастя дзюриш від душі!

Автор: Валерій Гнатюк

***

С Днем пива Фото: 2gis.ru

Чтобы жизнь текла красиво,

Ничего не напрягало,

Нужно просто выпить пива,

Счастье чтоб в груди взыграло!

Этот пенистый напиток

Вмиг поднимет настроенье,

Чтобы дверь была открыта

К безграничному веселью!

***

Пиво разное бывает,

Только честно скажу я,

Ничего бы мы не знали,

Коль бы не было ребят –

Дружных, смелых пивоваров,

Что напиток дарят нам,

Мы с днем пива поздравляем,

И желаем вам добра!

***

Оковитої не хочу,

І вина я не бажаю,

пиво питиму до ночі –

з пивом швидше час минає.

Кухоль піна накриває

Пиво гарне є на смак.

А хто ще тараню має –

той справжнісінький козак.

Пиво мстить прохолоду.

Як казав один дивак:

"Пиво – ліки для народу!"

То воно і мабуть так.

Кухоль з пивом я тримаю.

Буду завжди пиво пити!

П’ємо, браття!

Думку маю:

жити з пивом – справді жити!

Автор: Л. Максименко

***

З Днем пива всіх, хто любить цей пінний напій! Бажаю радісних днів, щасливого життя і сонячних буднів. Веселіться і гуляйте на славу.

***

Поздравляю с Днем пивовара и желаю хмелеть от счастья своей жизни, с каждым разом совершенствовать итак идеальный вкус чудесного напитка, вкладывая в него частичку своей души, нотки оптимизма и веселое настроение.

***

Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.

Картинки и открытки ко Дню пива 2020

День пива 2020 Фото: sunhome.ru

Поздравления с Днем пива Фото: Pinterest

День пива: прикольные картинки Фото: Pinterest

С Днем пива: картинка-прикол Фото: podarki.ru

Открытка ко Дню пива Фото: pozdravik.com

С Международным Днем пива Фото: bipbap.ru

День пива 2020: смс и картинки Фото: Pinterest

Интересные факты о пиве:

Медовый месяц впервые отмечали в Вавилоне, где отец невесты в течение 30 дней снабжал зятя пивом. Называлась такая традиция "пивной месяц".

Первый крупный пивной завод на территории современной Украины был открыт во Львове в 1715 году. В Киеве первые фабрики начали открываться в середине 18 века.

При раскопках в Старом Городе в Киеве были найдены отпечатки ячменя и орудий пивоваров, относящиеся к периоду Киевской Руси.

Пивоварение стало мужским занятием лишь в конце 18 века. До этого профессиональными пивоварами были женщины.

Пивоварение процветало при Ярославе Мудром.

82-летний украинский архитектор Николай Сядристый – автор самой маленькой в мире пивоварни. Он установил нано-завод на ячменном зернышке. Рассмотреть 137 деталей мини-цеха можно с помощью микроскопа.

В 20 веке были основаны крупнейшие пивоваренные заводы Украины в Киеве ("Оболонь"), Чернигове ("Десна") и в Николаеве ("Янтарь").

С Днем пива 2020: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была раскрыта польза пива для здоровья: результаты исследований.

По материалам: pozdravok.ru, joy-pup.com.