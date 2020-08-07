С Днем пива 2020! Забавные поздравления и открытки, интересные факты
В пятницу, 7 августа, отмечается Международный день пива. Отмечать этот неофициальный праздник каждую первую пятницу августа предложил владелец бара из США Джесс Авшаломов, и впервые День пива отметили в 2007 году в городе Санта-Круз в Калифорнии.
На сегодняшний день праздник отмечается уже более чем в 200 странах мира. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с Днем пива в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем пива: смс, стихи и проза
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
***
Я більшої не знаю насолоди,
Як з кумом у генделику засість,
І пити не якісь там соки-води,
А пива літрів з п’ять, а то і шість.
І до клозету принципово не ходити,
А, мужньо поборовши біль і страх,
Сидіти, пиво пити і терпіти,
Аж поки темно стане у очах.
Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,
Стрілою блискавки влетіти у клозет,
Ще й по дорозі всіх порозпихавши,
Щоб встигнуть перед кумом наперед.
Умить забувши усі біди і незгоди,
Всі радощі, кохання і вірші,
Стоїш як цар, як геній свого роду,
В обіймах щастя дзюриш від душі!
Автор: Валерій Гнатюк
***
Чтобы жизнь текла красиво,
Ничего не напрягало,
Нужно просто выпить пива,
Счастье чтоб в груди взыграло!
Этот пенистый напиток
Вмиг поднимет настроенье,
Чтобы дверь была открыта
К безграничному веселью!
***
Пиво разное бывает,
Только честно скажу я,
Ничего бы мы не знали,
Коль бы не было ребят –
Дружных, смелых пивоваров,
Что напиток дарят нам,
Мы с днем пива поздравляем,
И желаем вам добра!
***
Оковитої не хочу,
І вина я не бажаю,
пиво питиму до ночі –
з пивом швидше час минає.
Кухоль піна накриває
Пиво гарне є на смак.
А хто ще тараню має –
той справжнісінький козак.
Пиво мстить прохолоду.
Як казав один дивак:
"Пиво – ліки для народу!"
То воно і мабуть так.
Кухоль з пивом я тримаю.
Буду завжди пиво пити!
П’ємо, браття!
Думку маю:
жити з пивом – справді жити!
Автор: Л. Максименко
***
З Днем пива всіх, хто любить цей пінний напій! Бажаю радісних днів, щасливого життя і сонячних буднів. Веселіться і гуляйте на славу.
***
Поздравляю с Днем пивовара и желаю хмелеть от счастья своей жизни, с каждым разом совершенствовать итак идеальный вкус чудесного напитка, вкладывая в него частичку своей души, нотки оптимизма и веселое настроение.
***
Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.
Картинки и открытки ко Дню пива 2020
Интересные факты о пиве:
Медовый месяц впервые отмечали в Вавилоне, где отец невесты в течение 30 дней снабжал зятя пивом. Называлась такая традиция "пивной месяц".
Первый крупный пивной завод на территории современной Украины был открыт во Львове в 1715 году. В Киеве первые фабрики начали открываться в середине 18 века.
При раскопках в Старом Городе в Киеве были найдены отпечатки ячменя и орудий пивоваров, относящиеся к периоду Киевской Руси.
Пивоварение стало мужским занятием лишь в конце 18 века. До этого профессиональными пивоварами были женщины.
Пивоварение процветало при Ярославе Мудром.
82-летний украинский архитектор Николай Сядристый – автор самой маленькой в мире пивоварни. Он установил нано-завод на ячменном зернышке. Рассмотреть 137 деталей мини-цеха можно с помощью микроскопа.
В 20 веке были основаны крупнейшие пивоваренные заводы Украины в Киеве ("Оболонь"), Чернигове ("Десна") и в Николаеве ("Янтарь").
С Днем пива 2020: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была раскрыта польза пива для здоровья: результаты исследований.
По материалам: pozdravok.ru, joy-pup.com.