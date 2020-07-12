С Днем Петра и Павла 2020: праздничные открытки, смс, стихи и видео с поздравлениями
В День Петра и Павла заканчивается многодневный Петров пост. Фото: serafim-sar-tula.ru
Православная церковь 12 июля почитает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается многодневный Петров пост, верующие идут на службу в церковь, молятся и ставят свечи у икон святых, а после богослужения празднуют и поздравляют друг друга.
В День Петра и Павла OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.
С Днем Петра и Павла: смс, стихи и проза
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
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В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
***
Поздравления с Днем Петра и Павла rivne1.tv
Ми в свято з самого ранку
Прославимо Павла і Петра,
А кожному християнину
Побажаємо добра!
Святі світлі апостоли,
На шлях нас істинний наставте
І сил душевних нам додайте.
***
Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом – достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Открытка с Днем Петра и Павла скриншот YouTube
Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.
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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та миру вам і вашим родинам!
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Поздравляю с Днем Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.
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Ось і "красне літо" на порозі, вітаю з Днем Петра і Павла. Нехай святі покровителі захистять від хвороб і бід, хай життя стане веселішим і добрішим, нехай свято подарує світлу надію і запустить круговерть щасливих днів.
Картинки и открытки ко Дню Петра и Павла
Пожелания в День Петра и Павла liza.ua
Картинки ко Дню Петра и Павла ot7.raskraski.link
День Петра и Павла 2020 radiotrek.rv.ua
Петров день: видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.