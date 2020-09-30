С Днем переводчика 2020: лучшие поздравления и открытки

В среду, 30 сентября, отмечается Международный день переводчика. Праздник в 1991 году учредила Международная федерация переводчиков, а в 2017 году он был объявлен отмечаемым в рамках ООН.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

День переводчика: смс, поздравления в стихах и прозе

Усіх перекладачів сьогодні вітаємо,

Бажаємо щастя і здоров’я від душі,

Нехай робота завжди надихає,

Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі.

***

Чтоб было лучше понимать,

Друг друга с полуслова,

Хочу друзья вам, пожелать,

Удач, успехов новых.

С Международным днем,

Вас переводчики, поздравлю,

Пусть будет мир и счастье в нем,

Пусть это, будет главным!

***

Німецька, англійська, китайська,

Всіх мов нам не зрозуміти,

Ми до перекладача за допомогою звернемося,

Тільки він один може все це збагнути.

З Днем перекладача вас вітаємо,

Життя довгого і щасливого бажаємо,

Нехай буде світлою дорога завжди,

Нехай оточують надійні друзі.

***

В мире много языков,

Изучить их очень трудно,

Переводчик нам готов

Помогать ежеминутно.

Пусть в работе ждет успех,

Интересные знакомства,

И понять партнеров всех

Будет пусть предельно просто.

Пусть престиж твой возрастет

И, конечно же, доходы,

Ждет в пути карьерный взлет,

Еще выше год от года!

***

З Днем перекладача тебе я вітаю,

Адже з мовами ти завжди на "ти".

Твоя професія дуже не проста,

Досягти тобі бажаю висоти!

***

Переведет любую фразу,

Любой поддержит диалог,

Он на ходу хватает сразу

Слов иностранных перевод!

Мы в этот праздник поздравляем

Всех переводчиков сейчас,

Вам много радости желаем,

Пусть будет в жизни все у вас!

***

Вітаю з Міжнародним днем перекладача. Бажаю завжди бути в курсі важливих справ, ніколи не помилятися ні словом, ні вибором, ні вчинком. Нехай буде успіх у роботі та радість у душі.

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Вы помогаете людям лучше понимать друг друга, вам не препятствуют границы и расстояния. Поздравляю Вас с Международным днем переводчика, и желаю вам новых интересных работ и отличных коммуникаций!

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З днем перекладача! Хай не буде бар'єрів між мовами, щоб розуміли ми завжди один одного, щоб допомагали і отримували задоволення від спілкування, від сказаних слів і від душевних розмов. Вітаю!

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Желаю языки все знать, чтобы разговаривать, понимать и помогать людям общаться. Пусть не будет языковых барьеров, а если и встретятся, то преодолеть их без труда. В работе успехов, в изучении прогресса и всего самого лучшего. С днем переводчика!

Открытки и картинки ко Дню переводчика

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском и других языках: видео.

По материалам: pozdravok.ru.