С Днем пасечника 2020! Красивые стихи, проза, открытки и видео с поздравлениями

День пасечника в Украине отмечается ежегодно 19 августа. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.

В День пасечника традиционно проходят концерты, праздничные ярмарки, где пчеловоды всей страны предлагают свой мед, а обладатели самого вкусного получают награды. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео, картинки и открытки.

День пасечника: смс, стихи и проза

Пахнеш медом, лісом, лугом,

Ароматом тиші,

І бджолині укуси

Тобі зовсім не страшні.

Ми тобі бажаємо щастя

І любові з року в рік,

Життя твоє хай буде солодким

І чарівним, наче мед.

***

Всех, кто сфере медоводства

Посвятил свою судьбу,

Поздравляю я сегодня,

Руку вашу крепко жму.

Пусть жужжат задорно пчелы,

Ладятся пускай дела.

Вам желаю, пчеловоды,

Я успехов и добра.

***

Люди люблять мед бджолиний

І знає кожен – мед лікувальний.

І значить людям він потребен,

Його дістане бджоляр.

***

Мед на своїй пасіці

Збереш завжди,

Це справа життя всього,

З ним пройдуть роки.

***

Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным – с Днем пасечника!

***

Вітаю з Днем пасічника та від душі бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя та завжди чудового настрою.

Картинки и открытки ко Дню пчеловода

Картинки ко Дню пасечника

Анимационная открытка с Днем пасечника kartinki-life.ru

Поздравление с Днем пчеловода art-shop.com.ua

С Днем пасечника: видео

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По материалам: ukr.media, pozdravok.ru.