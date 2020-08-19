С Днем пасечника 2020! Красивые стихи, проза, открытки и видео с поздравлениями

День пасечника в Украине отмечается ежегодно 19 августа. Фото: mag.relax.ua
День пасечника в Украине отмечается ежегодно 19 августа. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.
В День пасечника традиционно проходят концерты, праздничные ярмарки, где пчеловоды всей страны предлагают свой мед, а обладатели самого вкусного получают награды. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео, картинки и открытки.
Пахнеш медом, лісом, лугом,
Ароматом тиші,
І бджолині укуси
Тобі зовсім не страшні.
Ми тобі бажаємо щастя
І любові з року в рік,
Життя твоє хай буде солодким
І чарівним, наче мед.
***
Всех, кто сфере медоводства
Посвятил свою судьбу,
Поздравляю я сегодня,
Руку вашу крепко жму.
Пусть жужжат задорно пчелы,
Ладятся пускай дела.
Вам желаю, пчеловоды,
Я успехов и добра.
***
Люди люблять мед бджолиний
І знає кожен – мед лікувальний.
І значить людям він потребен,
Його дістане бджоляр.
***
Мед на своїй пасіці
Збереш завжди,
Це справа життя всього,
З ним пройдуть роки.
***
Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным – с Днем пасечника!
***
Вітаю з Днем пасічника та від душі бажаю славної діяльності і великої користі, слухняних бджілок і дружних бджолиних сімей, належного догляду за пасікою і щедрого врожаю меду, солодкого життя та завжди чудового настрою.
Картинки ко Дню пасечника
Анимационная открытка с Днем пасечника kartinki-life.ru
Поздравление с Днем пчеловода art-shop.com.ua
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По материалам: ukr.media, pozdravok.ru.
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