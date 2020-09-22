С Днем партизанской славы в Украине: лучшие поздравления и открытки
День партизанской славы в Украине отмечается ежегодно 22 сентября. Праздник был установлен в 2001 году указом президента Леонида Кучмы "в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков" в период Второй мировой войны.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, стихи, открытки, картинки и видео.
День партизанской славы 2020: смс, стихи и проза
Будь-партизанський загін
Гідний похвали, поваги,
Не боячись ворогів і перешкод,
Вони бадьоро йшли на бій!
І в тилу фашистських ворогів
За перемогу боролися вони!
Ми без зайвих пафосних слів
Будемо пам'ятати їх у наші дні!
***
В тылу у врага, ничего не боясь
Боролись отчаянно смелые люди,
На смерть уходили они, не страшась;
Их подвиг никто никогда не забудет.
В землянке холодной готовили план –
Как землю родную сберечь от неволи.
Внезапно всегда наносили удар,
За Родину гибли, не чувствуя боли.
***
У бій йшли партизани.
За нашу батьківщину й честь.
І вам спасибі – ветерани!
За те що ви на світі є!
***
З Днем партизанської слави! Ваш неперевершений подвиг, мужність, відвага є взірцем стійкості й самопожертви у відстоюванні незалежності і свободи держави, добрим прикладом для виховання молодого покоління. Щастя, міцного здоров’я, добра і благополуччя вам і вашим родинам. Честь вам і шана, дорогі партизани і підпільники!
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День партизан и подпольщиков – праздник молодой, но очень важный. Это день бойцов невидимого фронта, тех, кто помогал ковать победу в тылу врага. Ваш подвиг обычно остается в тени, но тот вклад, что вы внесли в общее дело, нельзя недооценить. Память о Вашем подвиге навсегда в наших сердцах. С чувством глубокого уважения мы поздравляем сегодня всех ветеранов и чтим тех, кто уже не с нами.
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Шановні учасники партизанського й підпільного руху! Щиро вітаємо вас з Днем партизанської слави! Ваші сила духу, патріотизм надихають нащадків, які сьогодні продовжують героїчну боротьбу на сході України задля збереження її територіальної цілісності. Саме це є запорукою нашої непереможності, дає впевненість у тому, що наш народ – незламний та сильний духом.
С Днем партизанской славы: картинки и открытки
Видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее атмосферные фото свадьбы на Буковине накануне Второй мировой выложили в сети.
По материалам: pozdravok.ru.