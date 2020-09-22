С Днем партизанской славы в Украине: лучшие поздравления и открытки

День партизанской славы в Украине отмечается ежегодно 22 сентября. Праздник был установлен в 2001 году указом президента Леонида Кучмы "в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков" в период Второй мировой войны.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, стихи, открытки, картинки и видео.

День партизанской славы 2020: смс, стихи и проза

Будь-партизанський загін

Гідний похвали, поваги,

Не боячись ворогів і перешкод,

Вони бадьоро йшли на бій!

І в тилу фашистських ворогів

За перемогу боролися вони!

Ми без зайвих пафосних слів

Будемо пам'ятати їх у наші дні!

***

В тылу у врага, ничего не боясь

Боролись отчаянно смелые люди,

На смерть уходили они, не страшась;

Их подвиг никто никогда не забудет.

В землянке холодной готовили план –

Как землю родную сберечь от неволи.

Внезапно всегда наносили удар,

За Родину гибли, не чувствуя боли.

***

У бій йшли партизани.

За нашу батьківщину й честь.

І вам спасибі – ветерани!

За те що ви на світі є!

***

З Днем партизанської слави! Ваш неперевершений подвиг, мужність, відвага є взірцем стійкості й самопожертви у відстоюванні незалежності і свободи держави, добрим прикладом для виховання молодого покоління. Щастя, міцного здоров’я, добра і благополуччя вам і вашим родинам. Честь вам і шана, дорогі партизани і підпільники!

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День партизан и подпольщиков – праздник молодой, но очень важный. Это день бойцов невидимого фронта, тех, кто помогал ковать победу в тылу врага. Ваш подвиг обычно остается в тени, но тот вклад, что вы внесли в общее дело, нельзя недооценить. Память о Вашем подвиге навсегда в наших сердцах. С чувством глубокого уважения мы поздравляем сегодня всех ветеранов и чтим тех, кто уже не с нами.

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Шановні учасники партизанського й підпільного руху! Щиро вітаємо вас з Днем партизанської слави! Ваші сила духу, патріотизм надихають нащадків, які сьогодні продовжують героїчну боротьбу на сході України задля збереження її територіальної цілісності. Саме це є запорукою нашої непереможності, дає впевненість у тому, що наш народ – незламний та сильний духом.

С Днем партизанской славы: картинки и открытки

Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее атмосферные фото свадьбы на Буковине накануне Второй мировой выложили в сети.

По материалам: pozdravok.ru.