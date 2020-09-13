С Днем парикмахера! Красивые поздравления, пожелания и открытки

В воскресенье, 13 сентября, в Украине и других странах мира отмечается День парикмахера.

Считается, что профессия парикмахера зародилась в Древнем Египте и Древней Греции, а само слово "парикмахер" происходит от немецкого слова Perückenmacher (мастер, изготавливающий парики). К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

С Днем парикмахера 2020: смс, стихи и проза

Твої руки, як нагорода,

Не страшна тобі перешкода,

За будь-який пучок волосся,

Ти несамовито берешся.

Обстрижешь, додаси блиск,

Лисий чоловік воскрес,

Усміхнувся і пішов,

З волохатою головою.

Ти від Бога перукар,

І сьогодні раз твоє свято,

Я тебе привітаю особисто,

Це мені не байдуже.

Вітаю мені не лінь,

Перукаря адже день.

***

Пусть будет вечным вдохновение,

Твори шедевры вновь и вновь!

Ты лучший мастер, без сомнения,

Ведь есть к профессии любовь!

Пусть прибавляются клиенты,

Доходы только ввысь растут,

Пускай лишь яркие моменты

Рабочие деньки несут!

***

З днем перукаря милі друзі,

Ваша професія для нас дуже важлива,

Ви цілий день як в офісі працюєте,

І майстерність відточувати прагнете.

І якщо вже радуєте людей особисто,

То хай і заробіток буде пристойний.

Працюйте, не шкодуючи шевелюр.

***

Твои главные друзья –

Это ножницы с расческой,

Люди в очередь стоят

За красивою прической.

С днем профессии тебя

Поздравляю я сердечно

И желаю жить, любя,

И в деньгах купаться вечно!

***

Вітаю з Днем перукаря! Робота щоб приносила радість, клієнти йшли щасливими і задоволеними, а приходили з хорошим настроєм і позитивом. Нехай кожен день буде творчим, легким, а втома ніколи не навалюється тяжким вантажем!

***

Поздравляю с Днем парикмахера. Продолжай привносить в этот мир красоту и счастье. Пусть все идеи мгновенно воплощаются в реальность, а достаток, успех и везение не покидают ни на миг.

***

Вітаю з Днем перукаря. Бажаю не стригти, а творити, не працювати, а створювати справжні шедеври перукарського мистецтва, не просто жити, а насолоджуватися кожною прекрасною миттю чудового життя, в якому є улюблена робота, улюблена справа, улюблені люди та великі подорожі.

***

С Днем парикмахера! Желаю получать от жизни все самое приятное, удивительное и красивое. Пусть на пути ежедневно происходят чудеса, клиенты восхищаются вашим талантом, а родные ценят по достоинству и любят безмерно.

Картинки и открытки ко Дню парикмахера

Открытка с Днем парикмахера Фото: kartinki-life.ru

Картинка ко Дню парикмахера Фото: kartinki-life.ru

Поздравление с Днем парикмахера Фото: bonnycards.ru

День парикмахера: видео

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По материалам: pozdravok.ru, ukr.media.