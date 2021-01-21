С Днем объятий: традиции, поздравления, картинки и открытки к празднику
В четверг, 21 января, в мире отмечается День объятий. В этот праздник, согласно традиции, даже незнакомые люди могут обнять друг друга.
История, обычаи праздника и яркие поздравления – далее в материале OBOZREVATEL.
День объятий: что это за праздник
День объятий отмечается несколько раз в год. Так, праздник, который приходится на 21 января, появился в 1986 году в США как Национальный день объятий, а впоследствии распространился по всему миру.
Кроме того, 4 декабря отмечается Международный день объятий, который появился в 1970-х годах в Западной Европе. А 9 августа аналогичный праздник проходит в Японии.
Поздравления с Днем объятий: смс, стихи и проза
Тебя я обнимаю,
Дарю свое тепло,
От всей души желаю,
Во всем чтоб повезло.
И чтоб за чаю чашкой
Печаль ушла скорей,
И много обнимашек
Согрели в этот день.
***
День обіймів! Не зівай –
Обіймашки роздавай!
Всіх навколо ми вітаємо –
Всіх підряд ми обіймаємо.
***
В День обіймів тебе обіймаю
Міцно-міцно, бажаю добра,
Цього дня тобі побажаю,
Щоб пройшла і печаль, і хандра!
Нехай частіше тебе обіймають,
Нехай звучить щастя світлий мотив,
Обіймашки життя нам продовжують,
Дарують радість, тепло й позитив!
***
Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій. Ніжних обіймів і щирих посмішок!
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Для хорошего настроения и психического здоровья следует обниматься восемь раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму. Крепко обнимаю и поздравляю с днем объятий!
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День обіймів – чудове свято! Бажаю скоріше знайти того, кого хочеться щиро та всім серцем обійняти, поділитися своїми почуттями! Нехай ті, хто вам дорогий, завжди будуть поруч, щасливі та здорові!
Картинки и открытки ко Дню объятий
Видео ко Дню объятий
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог объяснила, почему важно обнимать своего ребенка. Это полезно не только для его психологического состояния, но и для физического здоровья.
По материалам: pozdravok.ru.