С Днем объятий: традиции, поздравления, картинки и открытки к празднику

В четверг, 21 января, в мире отмечается День объятий. В этот праздник, согласно традиции, даже незнакомые люди могут обнять друг друга.

История, обычаи праздника и яркие поздравления – далее в материале OBOZREVATEL.

День объятий: что это за праздник

День объятий отмечается несколько раз в год. Так, праздник, который приходится на 21 января, появился в 1986 году в США как Национальный день объятий, а впоследствии распространился по всему миру.

Кроме того, 4 декабря отмечается Международный день объятий, который появился в 1970-х годах в Западной Европе. А 9 августа аналогичный праздник проходит в Японии.

Поздравления с Днем объятий: смс, стихи и проза

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

***

День обіймів! Не зівай –

Обіймашки роздавай!

Всіх навколо ми вітаємо –

Всіх підряд ми обіймаємо.

***

В День обіймів тебе обіймаю

Міцно-міцно, бажаю добра,

Цього дня тобі побажаю,

Щоб пройшла і печаль, і хандра!

Нехай частіше тебе обіймають,

Нехай звучить щастя світлий мотив,

Обіймашки життя нам продовжують,

Дарують радість, тепло й позитив!

***

Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій. Ніжних обіймів і щирих посмішок!

***

Для хорошего настроения и психического здоровья следует обниматься восемь раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму. Крепко обнимаю и поздравляю с днем объятий!

***

День обіймів – чудове свято! Бажаю скоріше знайти того, кого хочеться щиро та всім серцем обійняти, поділитися своїми почуттями! Нехай ті, хто вам дорогий, завжди будуть поруч, щасливі та здорові!

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Видео ко Дню объятий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог объяснила, почему важно обнимать своего ребенка. Это полезно не только для его психологического состояния, но и для физического здоровья.

По материалам: pozdravok.ru.