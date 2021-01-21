С Днем объятий: традиции, поздравления, картинки и открытки к празднику

В четверг, 21 января, в мире отмечается День объятий. В этот праздник, согласно традиции, даже незнакомые люди могут обнять друг друга.

История, обычаи праздника и яркие поздравления – далее в материале OBOZREVATEL.

День объятий отмечается несколько раз в год. Так, праздник, который приходится на 21 января, появился в 1986 году в США как Национальный день объятий, а впоследствии распространился по всему миру.

Кроме того, 4 декабря отмечается Международный день объятий, который появился в 1970-х годах в Западной Европе. А 9 августа аналогичный праздник проходит в Японии.

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

***

День обіймів! Не зівай –

Обіймашки роздавай!

Всіх навколо ми вітаємо –

Всіх підряд ми обіймаємо.

***

В День обіймів тебе обіймаю

Міцно-міцно, бажаю добра,

Цього дня тобі побажаю,

Щоб пройшла і печаль, і хандра!

Нехай частіше тебе обіймають,

Нехай звучить щастя світлий мотив,

Обіймашки життя нам продовжують,

Дарують радість, тепло й позитив!

***

Вітаю з днем обіймів і міцно обіймаю. Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій. Ніжних обіймів і щирих посмішок!

***

Для хорошего настроения и психического здоровья следует обниматься восемь раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму. Крепко обнимаю и поздравляю с днем объятий!

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День обіймів – чудове свято! Бажаю скоріше знайти того, кого хочеться щиро та всім серцем обійняти, поділитися своїми почуттями! Нехай ті, хто вам дорогий, завжди будуть поруч, щасливі та здорові!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог объяснила, почему важно обнимать своего ребенка. Это полезно не только для его психологического состояния, но и для физического здоровья.

По материалам: pozdravok.ru.