С Днем Николая: картинки, открытки, смс и видео с поздравлениями

В субботу, 19 декабря, в Украине и других странах отмечается День памяти Николая Чудотворца. По традиции, в этот праздник дети находят подарки под подушками, а родители рассказывают им о чудесах, совершенных святым, и учат быть таким же милосердными.

Николай Угодник также считается покровителем воинов, торговцев, путешественников, студентов и помощником в самых трудных жизненных ситуациях. К празднику OBOZREVATEL публикует стихи, смс, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.

Стихи, проза и смс в День святого Николая

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажання вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

***

В день святого Николая

Среди будней непростых

Я добра тебе желаю,

Пусть исполнятся мечты.

Пусть в душе покой и счастье

Не иссякнут никогда,

Стороной пройдут ненастья,

И настанет благодать!

***

З днем Святого Миколая

Вас сердечно привітаю.

Бажаю вам здоров'я, сміху,

Миру, радості, успіху.

***

Миколай Святий приходить

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей Святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Життя в мирі та любові!

***

Хай покладе Миколай під подушку

Здоров’я мішок і жменю добра,

Пригоршні щастя, любові і дружби,

Трішки грошей і багато тепла.

Хай під його великим покровом

Мирно, спокійно проходить життя.

І хай замовить словечко у Бога,

Щоби щаслива була вся сім’я!

***

С Днем святого Николая, Чудотворца Небесного! Мира, добра, уюта вам и вашему дому. Здоровья, процветания, пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в сердцах!

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс величезне щастя! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!

***

З Днем Миколая! Нехай у житті трапиться добре диво, нехай твоє серце знайде надію. Добра і любові, миру і щастя, здоров'я і гармонії, родинного благополуччя та світлої радості в житті!

***

Пусть День Николая принесет в каждый дом тепло, любовь, радость и благополучие. Желаем много радостных событий, веры и надежды в ваших сердцах.

***

Вітаю з Днем святого Миколая. Бажаю, щоб в це свято твоє серце огорнула любов. Нехай близькі будуть поруч, всі будуть здорові, вдома сяє вогнище благополуччя і кожен день трапляються чудеса.

С Днем ангела Николая maximum.fm

Поздравления с днем ангела Николая

Николай, у тебя сегодня именины,

Ты достоин звания настоящего мужчины,

Желаем тебе счастья, радости, добра,

Всех благ и семейного тепла.

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пускай удача улыбается тебе всегда,

Будь любимым и желанным всегда,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

***

З іменинами тебе, Миколай,

Вітання й компліменти приймай,

Нехай посміхається тобі завжди життя,

Дай Бог тобі здоров'я міцного, добра.

Нехай кожен день твій на свято перетвориться,

Нехай часто прилітає щастя птах,

Нехай тебе люблять, цінують, поважають,

Нехай горе і печаль тебе не знають.

***

З днем ангела, Миколо! Бажаю, щоб святий Миколай завжди допомагав, позитиву і удачі! Миру, віри в найкраще, щастя, добробуту!

***

С днем ангела Николая! Желаю, чтобы святой Николай всегда оберегал, чтобы слышал молитвы и исполнял сокровенные желания.

Открытки и картинки ко Дню святого Николая

Пожелания в День святого Николая Pinterest

День святого Николая Pinterest

Поздравления с Днем святого Николая sosnitsa-rada.gov.ua

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Картинка в День святого Николая u-f.ru

С Днем святого Николая 2020 vasilkivska.otg.dp.gov.ua

Стихи в День святого Николая pogoda.rovno.ua

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких традиций придерживаются верующие в День святого Николая, а также что нельзя делать в этот день.

По материалам: pozdravok.ru.