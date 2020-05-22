С Днем Николая Чудотворца: поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, видео

В пятницу, 22 мая, православные чествуют память святого Николая Чудотворца. В народе праздник известен как Николин день, или Микола Весенний.

В этот день церковь празднует перенесение мощей святителя. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

День святого Николая 22 мая – Николай Весенний

С Днем святого Николая: стихи и смс

Мира и добра в день Николая,

Радости, тепла всегда желаю,

Благополучия, тепла и вдохновения,

Хорошего всегда лишь настроения.

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Поздравления с Днем святого Николая otkritkiok.ru

В День Святого Николая

Пожелаю доброты,

Благодать пусть окружает,

И сбываются мечты!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

День Николая Чудотворца: картинки и смс otkritkiok.ru

В день Святого Николая

Благоденствия желаю,

Духа крепкого и силы,

Чтоб в душе комфортно было!

***

С Днём Святого Николая!

Пусть любовь наполнит дом,

Нежность в сердце засияет,

Все окутает теплом.

С Днем святого Николая otkritkiok.ru

День Николая Чудотворца: поздравления в прозе

Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

***

З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашого будинку. Здоров'я, процвітання вам і вашим близьким. Нехай святий збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях!

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Анимационные поздравления с Днем святого Николая otkritkiok.ru

Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!

Картинки ко Дню святого Николая

С Днем святого Николая Чудотворца 2020 otkritkiok.ru

Картинки с Днем святого Николая Чудотворца otkritkiok.ru

СМС ко Дню святого Николая 22 мая otkritkiok.ru

Пожелания с Днем святого Николая otkritkiok.ru

С Днем святого Николая Чудотворца 2020 otkritkiok.ru

Гифка ко Дню святого Николая otkritkiok.ru

Николин день 2020: поздравления otkritkiok.ru

С Днем святого Николая Чудотворца 2020 otkritkiok.ru

С Днем святого Николая otkritkiok.ru

Никола Летний: поздравления с праздником otkritkiok.ru

С Днем Николая: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Николая Чудотворца 22 мая и какие традиции праздника.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.