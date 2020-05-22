С Днем Николая Чудотворца: поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, видео

В пятницу, 22 мая, православные чествуют память святого Николая Чудотворца. В народе праздник известен как Николин день, или Микола Весенний.
В этот день церковь празднует перенесение мощей святителя. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
День святого Николая 22 мая – Николай Весенний
С Днем святого Николая: стихи и смс
Мира и добра в день Николая,
Радости, тепла всегда желаю,
Благополучия, тепла и вдохновения,
Хорошего всегда лишь настроения.
***
Мій Святенький Миколаю,
Приходи скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
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Поздравления с Днем святого Николая
otkritkiok.ru
В День Святого Николая
Пожелаю доброты,
Благодать пусть окружает,
И сбываются мечты!
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Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
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День Николая Чудотворца: картинки и смс
otkritkiok.ru
В день Святого Николая
Благоденствия желаю,
Духа крепкого и силы,
Чтоб в душе комфортно было!
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С Днём Святого Николая!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность в сердце засияет,
Все окутает теплом.
С Днем святого Николая
otkritkiok.ru
День Николая Чудотворца: поздравления в прозе
Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
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З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашого будинку. Здоров'я, процвітання вам і вашим близьким. Нехай святий збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях!
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Анимационные поздравления с Днем святого Николая
otkritkiok.ru
Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!
Картинки ко Дню святого Николая
С Днем святого Николая Чудотворца 2020
otkritkiok.ru
Картинки с Днем святого Николая Чудотворца
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СМС ко Дню святого Николая 22 мая
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Пожелания с Днем святого Николая
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С Днем святого Николая Чудотворца 2020
otkritkiok.ru
Гифка ко Дню святого Николая
otkritkiok.ru
Николин день 2020: поздравления
otkritkiok.ru
С Днем святого Николая Чудотворца 2020
otkritkiok.ru
С Днем святого Николая
otkritkiok.ru
Никола Летний: поздравления с праздником
otkritkiok.ru
С Днем Николая: видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Николая Чудотворца 22 мая и какие традиции праздника.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.
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