С Днем нефтяника 2020: лучшие поздравления, картинки и видео

В Украине 13 сентября отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, или День нефтяника.

Праздник был установлен в 1993 году указом президента Украины Леонида Кравчука на каждое второе воскресенье сентября. OBOZREVATEL подготовил к празднику лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

День нефтяника 2020: смс, стихи и проза

З надр підземних ти качаєш

Чорне золото землі,

Жити людям помагаєш,

У достатку, у теплі.

Ми тебе вітати хочем,

З святом твоїм, нафтовик!

І тобі бажати можем:

Лише щастя та успіх!

***

Работников отрасли нефти и газа

Хочу всех поздравить я с праздником сразу!

Желаю в нелегкой работе успеха,

Чтоб время осталось для шуток и смеха.

Здоровья и счастья, любви и удачи,

Чтоб были вы с каждым годом богаче.

***

Нафтовий потік, казні бажаний,

Не піде без міцних ваших рук.

Ви завжди в роботі невпинно,

Вам сидіти без справи ніколи.

Рветься до нафти вишка бурова,

Ні на годину розслабитися можна.

Хай буде слава трудова

З вами. З днем нафтовика, друзі!

***

С Днем нефтяной и газовой

И топливной промышленности,

Желаю вам в работе

Иметь единомышленников.

Добра вам и успехов,

Мечты пусть воплотятся,

Глаза пусть ваши радостью

Всегда-всегда искрятся.

***

Від щирого серця вітаю з Днем працівників нафтової, газової і паливної промисловості. Бажаю, щоб в душі завжди було світло, а в будинку - тепло та затишно. Бажаю благополучної діяльності та успіху, прекрасних можливостей у житті й великих шансів на удачу. Бажаю здоров'я, щастя, любові і достатку.

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С праздником, уважаемые нефтяники! Благодарим вас за профессионализм, ответственность и полную отдачу такой непростой и крайне важной работе. Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма!

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У День працівників нафтової, газової та паливної промисловості бажаю процвітання і здоров'я! Нехай ваша праця допомагає збільшити багатства нашої родючої землі! Нехай ваша праця цінується, а її плоди приносять користь всій країні! Благополуччя вам, сил, добра й успіхів!

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Уважаемые газовики, работники топливной промышленности и, конечно же, наши нефтяники! Вам, а также вашим близким сегодня самые большие и искренние поздравления с вашим праздником! Ваша профессия одна из самых актуальных и нужных! Желаем вам профессиональных успехов, удач, успешных идей, карьерного роста и, конечно же, счастья, здоровья и всегда бодрого настроения!

Картинки и открытки ко Дню нефтяника

Поздравления с Днем нефтяника Фото: dsp.gov.ua

Картинка ко Дню нефтяника Фото: oilreview.kiev.ua

Открытка ко Дню нефтяника Фото: it-transit.com

Пожелания в День нефтяника Фото: bonnycards.ru

День нефтяника: видео

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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.