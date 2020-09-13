С Днем нефтяника 2020: лучшие поздравления, картинки и видео
В Украине 13 сентября отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, или День нефтяника.
Праздник был установлен в 1993 году указом президента Украины Леонида Кравчука на каждое второе воскресенье сентября. OBOZREVATEL подготовил к празднику лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
День нефтяника 2020: смс, стихи и проза
З надр підземних ти качаєш
Чорне золото землі,
Жити людям помагаєш,
У достатку, у теплі.
Ми тебе вітати хочем,
З святом твоїм, нафтовик!
І тобі бажати можем:
Лише щастя та успіх!
***
Работников отрасли нефти и газа
Хочу всех поздравить я с праздником сразу!
Желаю в нелегкой работе успеха,
Чтоб время осталось для шуток и смеха.
Здоровья и счастья, любви и удачи,
Чтоб были вы с каждым годом богаче.
***
Нафтовий потік, казні бажаний,
Не піде без міцних ваших рук.
Ви завжди в роботі невпинно,
Вам сидіти без справи ніколи.
Рветься до нафти вишка бурова,
Ні на годину розслабитися можна.
Хай буде слава трудова
З вами. З днем нафтовика, друзі!
***
С Днем нефтяной и газовой
И топливной промышленности,
Желаю вам в работе
Иметь единомышленников.
Добра вам и успехов,
Мечты пусть воплотятся,
Глаза пусть ваши радостью
Всегда-всегда искрятся.
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Від щирого серця вітаю з Днем працівників нафтової, газової і паливної промисловості. Бажаю, щоб в душі завжди було світло, а в будинку - тепло та затишно. Бажаю благополучної діяльності та успіху, прекрасних можливостей у житті й великих шансів на удачу. Бажаю здоров'я, щастя, любові і достатку.
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С праздником, уважаемые нефтяники! Благодарим вас за профессионализм, ответственность и полную отдачу такой непростой и крайне важной работе. Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма!
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У День працівників нафтової, газової та паливної промисловості бажаю процвітання і здоров'я! Нехай ваша праця допомагає збільшити багатства нашої родючої землі! Нехай ваша праця цінується, а її плоди приносять користь всій країні! Благополуччя вам, сил, добра й успіхів!
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Уважаемые газовики, работники топливной промышленности и, конечно же, наши нефтяники! Вам, а также вашим близким сегодня самые большие и искренние поздравления с вашим праздником! Ваша профессия одна из самых актуальных и нужных! Желаем вам профессиональных успехов, удач, успешных идей, карьерного роста и, конечно же, счастья, здоровья и всегда бодрого настроения!
Картинки и открытки ко Дню нефтяника
День нефтяника: видео
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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.