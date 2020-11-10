С Днем науки: картинки, видео, поздравления в стихах и прозе

Во вторник, 10 ноября, отмечается Всемирный день науки во имя мира и развития. Идею международного праздника предложили в 1999 году на Всемирном научном форуме в Будапеште, где была отмечена необходимость более активного взаимодействия общества и науки.

В 2001 году Генеральная конференция ЮНЕСКО своей резолюцией официально учредила Всемирный день науки, а в 2002 году он впервые отмечался в глобальном масштабе. К празднику OBOZREVATEL подготовил стихи, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.

Мозг нации и мира разум

Во всем вы видите прогресс.

Как посчитать все силы разом,

Как атома измерит вес.

Вас поздравляем с днем науки!

Свершений новых каждый день!

И чтоб не опускались руки,

Когда вы целитесь в мишень!

***

Ми вітаєм з Днем науки.

Золоті Ви наші руки!

Ваші розум і знання,

Принесуть нам визнання!

Щось нове Ви відкривайте,

І на інших не зважайте.

Ви найкращі на землі,

Вам не має в цім рівні!

Ви творці таких ідей,

Щоб позаздрив б і єврей.

Хай над вами зірка сяє,

Лихо Вас завжди минає,

Душа відкрита для усіх,

Це все принесе Вам успіх!

***

Всем работникам науки,

Совсем желаю не знать скуки,

Не знать тоски, не знать печали,

И чтоб трудится не устали,

На благо Родины своей,

Но не натерли мозолей,

А счастье, вера и любовь,

Рядом были вновь и вновь.

***

Праця вчених надзвичайно важлива,

У тяжких буднях загартована вона,

Вони не під овації

Пишуть дисертації.

Хто в лабораторіях,

А хто в обсерваторіях,

На обох полюсах

Ставлять досліди в снігах.

Ми хочемо вам побажати

Зірочку з неба дістати.

Нехай удача вас знайде,

Натхнення принесе.

***

Вам любимая наука

Никогда не будет скукой!

С Днем науки поздравляем,

И успехов вам желаем!

***

Вітаю з Днем науки та хочу побажати великих досягнень і широкого розвитку наукових галузей, приголомшливих можливостей і чудових ідей, світлої думки і бадьорості духу, великого вкладу і відмінних успіхів.

***

Поздравляю с Днем науки в Украине и хочу пожелать, чтобы каждый день свершались невероятные открытия, чтобы с каждым годом жизнь становилась интересней и веселей благодаря науке.

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Бути вченим – це покликання! Від щирого серця хочу привітати вас, вчені, з Днем науки! Ви робите життя людей кращим, простішим і набагато комфортнішим. Бажаю побільше неймовірних відкриттів, світових наукових проривів і, звичайно ж, гарного фінансування вашої безцінної праці! Нехай будуть з вами людська шана та визнання!

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По материалам: pozdravok.ru.