С Днем науки: картинки, видео, поздравления в стихах и прозе
Во вторник, 10 ноября, отмечается Всемирный день науки во имя мира и развития. Идею международного праздника предложили в 1999 году на Всемирном научном форуме в Будапеште, где была отмечена необходимость более активного взаимодействия общества и науки.
В 2001 году Генеральная конференция ЮНЕСКО своей резолюцией официально учредила Всемирный день науки, а в 2002 году он впервые отмечался в глобальном масштабе. К празднику OBOZREVATEL подготовил стихи, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.
Мозг нации и мира разум
Во всем вы видите прогресс.
Как посчитать все силы разом,
Как атома измерит вес.
Вас поздравляем с днем науки!
Свершений новых каждый день!
И чтоб не опускались руки,
Когда вы целитесь в мишень!
***
Ми вітаєм з Днем науки.
Золоті Ви наші руки!
Ваші розум і знання,
Принесуть нам визнання!
Щось нове Ви відкривайте,
І на інших не зважайте.
Ви найкращі на землі,
Вам не має в цім рівні!
Ви творці таких ідей,
Щоб позаздрив б і єврей.
Хай над вами зірка сяє,
Лихо Вас завжди минає,
Душа відкрита для усіх,
Це все принесе Вам успіх!
***
Всем работникам науки,
Совсем желаю не знать скуки,
Не знать тоски, не знать печали,
И чтоб трудится не устали,
На благо Родины своей,
Но не натерли мозолей,
А счастье, вера и любовь,
Рядом были вновь и вновь.
***
Праця вчених надзвичайно важлива,
У тяжких буднях загартована вона,
Вони не під овації
Пишуть дисертації.
Хто в лабораторіях,
А хто в обсерваторіях,
На обох полюсах
Ставлять досліди в снігах.
Ми хочемо вам побажати
Зірочку з неба дістати.
Нехай удача вас знайде,
Натхнення принесе.
***
Вам любимая наука
Никогда не будет скукой!
С Днем науки поздравляем,
И успехов вам желаем!
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Вітаю з Днем науки та хочу побажати великих досягнень і широкого розвитку наукових галузей, приголомшливих можливостей і чудових ідей, світлої думки і бадьорості духу, великого вкладу і відмінних успіхів.
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Поздравляю с Днем науки в Украине и хочу пожелать, чтобы каждый день свершались невероятные открытия, чтобы с каждым годом жизнь становилась интересней и веселей благодаря науке.
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Бути вченим – це покликання! Від щирого серця хочу привітати вас, вчені, з Днем науки! Ви робите життя людей кращим, простішим і набагато комфортнішим. Бажаю побільше неймовірних відкриттів, світових наукових проривів і, звичайно ж, гарного фінансування вашої безцінної праці! Нехай будуть з вами людська шана та визнання!Открытки и картинки в День науки
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, почему муравьи такие сильные. Открытие сделала группа ученых из Франции и Японии, изучив рентгеновские снимки грудного отдела тела насекомых, их мышцы и внутренний скелет.
По материалам: pozdravok.ru.