С Днем музыки 2020: красивые цитаты, поздравления, смс, стихи и картинки

В четверг, 1 октября, отмечается Международный день музыки. Праздник был основан в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО.

Целью этого дня были объявлены распространение музыкального искусства и идей мира и дружбы между народами, обмена опытом и уважения к ценностям друг друга. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки и видео, а также красивые цитаты.

Цитаты о музыке

Музыка – это пары искусства. Она то же для искусства поэзии, что грезы для мысли, что для океана волн – океан облаков над ним. Виктор Гюго

В музыке есть прекрасная вещь – когда она попадает в тебя, ты не чувствуешь боли. Боб Марли

Все можно пережить, если подобрать нужную песню. Курт Кобейн

– Как понять, что ты влюбился? – Все непонятные песни обретают смысл. Из сериала "Касл"

Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем. Эдвард Григ

Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать. Дмитрий Шостакович

Музыка объединяет всех, кроме соседей. Константин Мелихан

Без музыки жизнь была бы ошибкой. Фридрих Ницше

Музыка, подобно дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его. Ромен Роллан

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. Василий Сухомлинский

С Днем музыки поздравляют профессиональных музыкантов и просто любителей музыки Pixabay

С Днем музыки: смс, стихи и проза

В день музыки международный

Желаю вам мажорных нот,

Пускай мелодии успеха

Вас защищают от невзгод.

***

Вона може бути класикою,

Може бути блюзом,

Може пурхати, як жива ластівка,

І може гриміти, ніби великим вантажем.

Ви здогадалися – це музика,

Її день сьогодні відзначаємо,

Вона – всього мистецтва – блузочка,

І добре, що немає кінця, ні краю.

***

С рожденья живет

Музыка с нами,

В ней песни дождя,

Колыбельная мамы.

Звуки мелодий

И их переливы

Делают мир наш

Добрей и красивей.

7 дивных нот

Гуляют по свету,

С Днем музыки я

Поздравляю планету.

***

З міжнародним Днем музики

Ми голосно вітаємо вас –

Нехай у старому стилі або модному

Грає хто хіп-хоп або джаз!

***

День музыки сегодня

Мы дружно отмечаем,

Певцов и музыкантов

Сегодня поздравляем!

Пусть будет вдохновенье,

Слагаются пусть ноты,

Живите с наслажденьем,

Не ведая заботы!

***

Вітаю всіх цінителів прекрасного, професійних музикантів і просто любителів музики. Бажаю, щоб у житті кожного завжди звучали улюблені мелодії, які, безсумнівно, зроблять краше навіть похмурий і сумний день. Бажаю, щоб творча муза ніколи не залишала без натхнення творців, які будуть створювати для нас все нові й нові шедеври.

***

Колоритного життя, музичних фарб, найкращих днів і чарівної казки. Нехай ритмічна мелодія мотивує і налаштовує на успіх, надихає і здійснює найзаповітніші побажання.

***

Поздравляю с Международным днем музыки и пожелаю побольше мажорного лада в жизни, высоких и звонких нот, красивой и мелодичной песни. Пусть музыка всегда помогает радоваться жизни, думать о прекрасном, рассуждать о вечном и любить, ценить и наслаждаться.

***

Пусть в жизни каждого человека звучит его любимая мелодия и будет лейтмотивом его жизни. Поздравляю с Международным днем музыки!

Международный день музыки: открытки и картинки

Открытка ко Дню музыки kartinki-life.ru

Картинка ко Дню музыки kartinki-life.ru

Поздравления с Днем музыки kpfu.ru

Красивая картинка ко Дню музыки vampodarok.com

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые дали ответ, вредно ли слушать музыку в наушниках.

По материалам: pozdravok.ru.