С Днем музыки 2020: красивые цитаты, поздравления, смс, стихи и картинки

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Международный день музыки отмечается с 1973 года

В четверг, 1 октября, отмечается Международный день музыки. Праздник был основан в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО.

Целью этого дня были объявлены распространение музыкального искусства и идей мира и дружбы между народами, обмена опытом и уважения к ценностям друг друга. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки и видео, а также красивые цитаты.

Цитаты о музыке

  • Музыка – это пары искусства. Она то же для искусства поэзии, что грезы для мысли, что для океана волн – океан облаков над ним. Виктор Гюго

  • В музыке есть прекрасная вещь – когда она попадает в тебя, ты не чувствуешь боли. Боб Марли

  • Все можно пережить, если подобрать нужную песню. Курт Кобейн

  • – Как понять, что ты влюбился? – Все непонятные песни обретают смысл. Из сериала "Касл"

  • Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем. Эдвард Григ

  • Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать. Дмитрий Шостакович

  • Музыка объединяет всех, кроме соседей. Константин Мелихан

  • Без музыки жизнь была бы ошибкой. Фридрих Ницше

  • Музыка, подобно дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его. Ромен Роллан

  • Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. Василий Сухомлинский

С Днем музыки поздравляют профессиональных музыкантов и просто любителей музыки

С Днем музыки: смс, стихи и проза

В день музыки международный

Желаю вам мажорных нот,

Пускай мелодии успеха

Вас защищают от невзгод.

***

Вона може бути класикою,

Може бути блюзом,

Може пурхати, як жива ластівка,

І може гриміти, ніби великим вантажем.

Ви здогадалися – це музика,

Її день сьогодні відзначаємо,

Вона – всього мистецтва – блузочка,

І добре, що немає кінця, ні краю.

***

С рожденья живет

Музыка с нами,

В ней песни дождя,

Колыбельная мамы.

Звуки мелодий

И их переливы

Делают мир наш

Добрей и красивей.

7 дивных нот

Гуляют по свету,

С Днем музыки я

Поздравляю планету.

***

З міжнародним Днем музики

Ми голосно вітаємо вас –

Нехай у старому стилі або модному

Грає хто хіп-хоп або джаз!

***

День музыки сегодня

Мы дружно отмечаем,

Певцов и музыкантов

Сегодня поздравляем!

Пусть будет вдохновенье,

Слагаются пусть ноты,

Живите с наслажденьем,

Не ведая заботы!

***

Вітаю всіх цінителів прекрасного, професійних музикантів і просто любителів музики. Бажаю, щоб у житті кожного завжди звучали улюблені мелодії, які, безсумнівно, зроблять краше навіть похмурий і сумний день. Бажаю, щоб творча муза ніколи не залишала без натхнення творців, які будуть створювати для нас все нові й нові шедеври.

***

Колоритного життя, музичних фарб, найкращих днів і чарівної казки. Нехай ритмічна мелодія мотивує і налаштовує на успіх, надихає і здійснює найзаповітніші побажання.

***

Поздравляю с Международным днем музыки и пожелаю побольше мажорного лада в жизни, высоких и звонких нот, красивой и мелодичной песни. Пусть музыка всегда помогает радоваться жизни, думать о прекрасном, рассуждать о вечном и любить, ценить и наслаждаться.

***

Пусть в жизни каждого человека звучит его любимая мелодия и будет лейтмотивом его жизни. Поздравляю с Международным днем музыки!

Международный день музыки: открытки и картинки

Открытка ко Дню музыки
Картинка ко Дню музыки
Поздравления с Днем музыки
Красивая картинка ко Дню музыки

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые дали ответ, вредно ли слушать музыку в наушниках.

По материалам: pozdravok.ru.

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