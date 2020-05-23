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23 мая • обновлено в 07:04
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С Днем морской пехоты Украины: лучшие поздравления с праздником

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В субботу, 23 мая, отмечается День морской пехоты Украины. Этот праздник был установлен в 2014 году, а в 2018-м президент Украины Петр Порошенко перенес дату его празднования с 16 ноября на 23 мая, подписав указ "О Дне морской пехоты Украины".

Так, именно в этот день в 1918 году гетман Украинской Державы Павел Скоропадский издал приказ о формировании бригады морской пехоты в составе трех полков. В 1992 году, спустя несколько месяцев после референдума о независимости Украины, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу. А уже в 2018 году морпехи получили береты другого цвета: вместо черных они теперь носят головные уборы оттенка морской волны.

В эту важную дату OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с праздником.

С Днем морской пехоты Украины

С Днем морской пехоты Украины

День морской пехоты Украины: поздравления в стихах и прозе

З Днем морської піхоти України! Це еліта не лише Військово-Морських Сил, але й в цілому Збройних Сил України. Її гасло "Вірний завжди" означає, що мужнє плече морського піхотинця надійно забезпечує мир і спокій українців, і ми поправу цим пишаємося.

***

Слава українській морській піхоті! Нових перемог в ім’я миру на нашій рідній землі, благополуччя і реалізації усіх планів.

***

День морской пехоты Украины

День морской пехоты Украины

ТСН

Поздравляю с Днем морской пехоты!

Успехов в выполнении задач.

На суше или на воде, во флоте –

Чтоб не встречалось неудач.

Дорога пусть ведет к победе

На службе, да и в жизни личной.

Пускай не легок путь морпеха,

Его пройдет он на "отлично"!

***

День морской пехоты Украины отмечается 23 мая

День морской пехоты Украины отмечается 23 мая

ТСН

Вітаю з Днем морської піхоти України. Нехай море хвилюється, а ти не хвилюйся, нехай піхота прорветься завжди і всюди, а ти, як і вона – напролом до своїх мрій та життєвих цілей. Бажаю міцного здоров'я, величезних сил, незгасного вогню в серці і непереможної мужності!

С Днем морской пехоты: открытки

Поздравления с Днем морской пехоты Украины

Поздравления с Днем морской пехоты Украины

Открытки с Днем морской пехоты Украины

Открытки с Днем морской пехоты Украины

narodna-pravda.ua

Девиз морской пехоты Украины

Девиз морской пехоты Украины

mankrda.gov.ua

День морской пехоты Украины: картинки и смс

День морской пехоты Украины: картинки и смс

yavoriv-info.com.ua

Видео ко Дню морской пехоты Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020 года.

По материалам: pozdravok.ru.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Вооружение Праздники
Место
Украина
Теги
праздник Военно-морские силы Украины Вооруженные силы Украины армия
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